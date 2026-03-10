Зеленский подтвердил удар по Брянску: поражен завод, который изготавливал системы управления ракет

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный ракетный удар Сил обороны Украины по Брянску. Целью стал завод, который изготавливал системы управления всех видов ракет РФ.

Эту информацию главе государства сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщило издание "РБК-Украина".

"Главком мне сказал, какая только что прошла успешная операция. Было поражение Брянского завода. Этот завод изготавливал системы управления всех видов ракет Российской Федерации", — заявил Зеленский.

Он поблагодарил ВСУ за службу и за нанесение точного удара по цели.

Около 17:00 в Брянске прогремели взрывы: по городу был нанесен ракетный удар. Пока тип ракет неизвестен, однако различные Telegram-каналы писали о возможном ударе ракетами "Нептун" или Storm Shadow.

Відео дня

Владимир Зеленский также не раскрыл тип ракет, которыми атаковали завод.

Предположительно, речь идет об ударе по заводу "Кремний Эл", который производит микроэлектронику для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

В Генштабе ВСУ 9 марта сообщили, что украинские беспилотники атаковали химический завод "Акрон" в Великом Новгороде, который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов.

Также в Крыму были уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты на временно оккупированном полуострове.

А в ночь на 8 марта в Крыму была уничтожена РЛС "Надгробие", которую россияне используют как "глаза" для ЗРК С-300ПМ и С-400.