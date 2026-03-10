Зеленський підтвердив удар по Брянську: уражено завод, який виготовляв системи управління ракет

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішний ракетний удар Сил оборони України по Брянську. Ціллю став завод, що виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ.

Цю інформацію главі держави повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомило видання "РБК-Україна".

"Главком мені сказав, яка тільки що пройшла успішна операція. Було ураження Брянського заводу. Цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет Російської Федерації", — заявив Зеленський.

Він подякував ЗСУ за службу та за нанесення точного удару по цілі.

Близько 17:00 у Брянську пролунали вибухи: по місту було завдано ракетного удару. Наразі тип ракет невідомий, однак різні Telegram-канали писали про можливий удар ракетами "Нептун" або Storm Shadow.

Володимир Зеленський також не розкрив тип ракет, якими атакували завод.

Імовірно, йдеться про удар по заводу "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

У Генштабі ЗСУ 9 березня повідомили, що українські безпілотники атакували хімічний завод "Акрон" у Великому Новгороді, який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів.

Також у Криму було знищено три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові.

А в ніч на 8 березня у Криму було знищено РЛС "Надгробок", яку росіяни використовують як "очі" для ЗРК С-300ПМ та С-400.