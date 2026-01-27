Франція блокує надання Storm Shadow Україні: які можливості втратять ЗСУ (карта)

Франція намагається заблокувати купівлю британських крилатих ракет Storm Shadow для України. Європейський Союз планував витратити частину від 90 млрд євро на придбання зброї в Сполучених Штатів Америки, а частину — на покриття потреби в далекобійних ракетах, яку мали б закрити британці. Чому Париж тисне на європейців та які можливості ударів по російських військових об'єктах можуть втрати Повітряні сили?

Дві третини від 90 млрд євро для України, виділених ЄС, мало б піти на закупівлю зброї, на PAC3 для ЗРК Patriot та на далекобійні ракети, розповіло медіа The Telegraph. Якби потребу в цих ракетах закрила Британія, то вона вийшла б на перше місце за рівнем допомоги Україні й навіть перегнала б США. Втім, Франція блокує таке рішення, оскільки вважає, що краще вкласти гроші у розвиток європейського ВПК, а не в підсилення українців, ідеться у статті.

Медіа отримало інформацію від неназваних анонімних дипломатичних джерел у Європі щодо ситуації з наданням ракет Storm Shadow. З'ясувалось, що Париж почав блокування на тлі погроз США захопити Гренландію. На думку французьких топпосадовців, європейські гроші, навіть якщо їх виділили Україні, повинні посилити Європу і зробити її автономною — на 100% незалежною від Вашингтона.

"Будь-які кошти, пожертвувані Україні, мають бути використані для розвитку внутрішньої оборонної промисловості блоку, а не для оборонних потреб Києва", — ідеться у статті.

Джерела журналістів пояснили, як ЄС планує керувати коштами на закупівлю та виробництво зброї для України. Спершу має надійти заявка на ту чи іншу зброю, а потім її аналізують на кількох рівнях ("каскадом"): що може виготовити українська промисловість, а якщо ні, то розглядають можливості партнерів. При цьому Британія мала б бути на третьому рівні "каскаду", а США — на четвертому (останньому).

"Останню спробу запобігти французькому впливу підтримують балтійські та скандинавські держави, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди", — підсумувало The Telegraph.

Storm Shadow для ЗСУ — деталі

Storm Shadow — крилаті ракети, які виготовляються Британією, а також Францією (SCALP). Ракета коштує близько 2.5 млн євро, дальність — від 250 до 560 км, швидкість — 0,8 Маха (близько 1 тис. км/год). На інфографіці проєкту Top Lead вказано, що у зоні ураження Storm Shadow/SCALP перебуває близько пів сотні військових цілей ЗС РФ. Серед іншого, ракети дістають до об'єктів у Москві, а також покривають місцевість біля обласних центрів — біля Смоленська, Брянська, Рязань, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар і навіть Сочі.

Storm Shadow для ЗСУ - до яких міст РФ дістане крилата ракета Фото: Top Lead

Повітряні сили України можуть запускати ракети Storm Shadow/SCALP з літаків Су-27, Су-24 і також Mirage 2000. Фокус розповідав про випадки застосування цих засобів ураження по військових цілях ЗС РФ. У жовтні 2025 року Генштаб ЗСУ доповів про ураження хімічного заводу в Брянську: ракети Storm Shadow обійшли російські засоби ППО вдарили по військовому об'єкту. У вересні того ж року стався приліт по полігону в Орловській області, коли цілили по схованці "Шахедів".

Нагадуємо, у листопаді 2025 року аналітик розповів, які крилаті ракети, аналоги західних, має Україна, і пояснив, чому вони можуть замінити американські Tomahawk.