Франция блокирует предоставление Storm Shadow Украине: какие возможности потеряют ВСУ (карта)

Франция пытается заблокировать покупку британских крылатых ракет Storm Shadow для Украины. Европейский Союз планировал потратить часть от 90 млрд евро на приобретение оружия у Соединенных Штатов Америки, а часть — на покрытие потребности в дальнобойных ракетах, которую должны были бы закрыть британцы. Почему Париж давит на европейцев и какие возможности ударов по российским военным объектам могут потерять Воздушные силы?

Две трети от 90 млрд евро для Украины, выделенных ЕС, должны были бы пойти на закупку оружия, на PAC3 для ЗРК Patriot и на дальнобойные ракеты, рассказало медиа The Telegraph. Если бы потребность в этих ракетах закрыла Великобритания, то она вышла бы на первое место по уровню помощи Украине и даже перегнала бы США. Впрочем, Франция блокирует такое решение, поскольку считает, что лучше вложить деньги в развитие европейского ВПК, а не в усиление украинцев, говорится в статье.

Медиа получило информацию от неназванных анонимных дипломатических источников в Европе относительно ситуации с предоставлением ракет Storm Shadow. Выяснилось, что Париж начал блокировку на фоне угроз США захватить Гренландию. По мнению французских топ-чиновников, европейские деньги, даже если их выделили Украине, должны усилить Европу и сделать ее автономной — на 100% независимой от Вашингтона.

"Любые средства, пожертвованные Украине, должны быть использованы для развития внутренней оборонной промышленности блока, а не для оборонных нужд Киева", — говорится в статье.

Источники журналистов объяснили, как ЕС планирует управлять средствами на закупку и производство оружия для Украины. Сначала должна поступить заявка на то или иное оружие, а затем ее анализируют на нескольких уровнях ("каскадом"): что может изготовить украинская промышленность, а если нет, то рассматривают возможности партнеров. При этом Британия должна быть на третьем уровне "каскада", а США — на четвертом (последнем).

"Последнюю попытку предотвратить французское влияние поддерживают балтийские и скандинавские государства, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды", — подытожило The Telegraph.

Storm Shadow для ВСУ — детали

Storm Shadow — крылатые ракеты, которые изготавливаются Британией, а также Францией (SCALP). Ракета стоит около 2.5 млн евро, дальность — от 250 до 560 км, скорость — 0,8 Маха (около 1 тыс. км/ч). На инфографике проекта Top Lead указано, что в зоне поражения Storm Shadow/SCALP находится около полусотни военных целей ВС РФ. Среди прочего, ракеты достают до объектов в Москве, а также покрывают местность возле областных центров — возле Смоленска, Брянска, Рязани, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и даже Сочи.

Воздушные силы Украины могут запускать ракеты Storm Shadow/SCALP с самолетов Су-27, Су-24 и также Mirage 2000. Фокус рассказывал о случаях применения этих средств поражения по военным целям ВС РФ. В октябре 2025 года Генштаб ВСУ доложил о поражении химического завода в Брянске: ракеты Storm Shadow обошли российские средства ПВО и ударили по военному объекту. В сентябре того же года произошел прилет по полигону в Орловской области, когда целились по тайнику "Шахедов".

Напоминаем, в ноябре 2025 года аналитик рассказал, какие крылатые ракеты, аналоги западных, имеет Украина, и объяснил, почему они могут заменить американские Tomahawk.