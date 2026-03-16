Дроны атакуют Москву: задержаны уже более 20 рейсов

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно обслуживают рейсы только по согласованию с авиационными службами.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московское ПВО сбило уже 40 беспилотников, которые летели к столице России. Фокус собрал все, что известно об атаке на Москву.

РосСМИ сообщают, что атака беспилотников продолжается с 14 марта. И именно Москва стала главной целью ночных атак беспилотников 16 марта.

Официально заявляется, что за ночь с 23:00 до 8:00 дежурные средства росПВО перехватили и уничтожили 145 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

53 над Московским регионом, в том числе 46 БПЛА, летевших на Москву;

38 над Брянской областью;

11 над Ярославской;

восемь над Калужской;

семь над Смоленской;

шесть над Ростовской;

пять над Ульяновской;

четыре над Тверской;

по три над Воронежской и Костромской областями;

два над Волгоградской областью;

по одному над Саратовской областью и Краснодарским краем.

Проверить эти цифры невозможно, так как россиянам массово отключают мобильный интернет, а также замедляют домашний. При этом обычно местные власти очень обтекаемо сообщают о результатах атак, используя российский новояз, в котором взрывы называются "хлопками", пожары – "возгоранием", а попадание дронов в цель - "падением обломков".

Так, мэр Москвы Сергей Собянин начиная с полуночи опубликовал в своем Telegram-канале 14 сообщений о перехваченных беспилотниках. Информации о последствиях не сообщалось. Атака на Москву продолжается с выходных. К 8:52, по данным Росавиации, во всех столичных аэропортах сняли ограничения, но к 9:13 в районе Домодедово снова ввели ограничения на использование воздушного пространства, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Собянин также заявил, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", но не сообщил, где "обломки" упали и каковы повреждения.

Напомним, в ночь 16 марта также была атакована стратегическая нефтебаза в Лабинске Краснодарского края РФ.

А в ночь на 15 марта дроны второй раз за неделю поразили нефтебазу в российском Тихорецке.