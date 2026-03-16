Атака на топливный тыл РФ: в Краснодарском крае горит крупная нефтебаза (видео)

В ночь на 16 марта дроны массированно атаковали нефтебазу в Лабинске в Краснодарском краю России. Этот объект имеет важное значение для российской армии и подрывает ее боеготовность.

Также была атакована нефтебаза в Тихорецке, за 179 км от Лабинска. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил инцидент, но уклончиво заявил, что произошло "возгорание" из-за обломков. Фокус собрал все, что известно.

Первые сообщения об угрозах БПЛА появились около полуночи. Через час жители Лабинска стали писал о взрывах в районе нефтебазы. И практически сразу появились видео от водителей с моментом прилета и мощным пожаром.

"В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — сказано в официальном сообщении.

Некоторые другие местные Telegram-каналы, которых становится все меньше, так как россиян массово переводят на мессенджер Max, впоследствии сообщили, что "все сбили", но "есть последствия"

По состоянию на 16 марта на территории нефтебазы продолжается открытое горение. Столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Краснодарский край является стратегическим хабом для российской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины. Таким образом, вывод из строя объектов в Лабинске, Туапсе, Тихорецке или Новороссийске существенно усложняет заправку техники и авиации врага, создавая "топливный голод" непосредственно для российской армии.

Напомним, в ночь на 16 марта также сообщалось об атаке дронов на Москву.

А в ночь на 15 марта дроны второй раз за неделю поразили нефтебазу в российском Тихорецке.