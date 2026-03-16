Атака на паливний тил РФ: у Краснодарському краї горить велика нафтобаза (відео)

У ніч на 16 березня дрони масовано атакували нафтобазу в Лабінську в Краснодарському краю Росії. Цей об'єкт має важливе значення для російської армії і підриває її боєготовність.

Також було атаковано нафтобазу в Тихорецьку, за 179 км від Лабинська. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив інцидент, але ухильно заявив, що сталося "загоряння" через уламки. Фокус зібрав усе, що відомо.

Перші повідомлення про погрози БПЛА з'явилися близько опівночі. Через годину жителі Лабинська стали писати про вибухи в районі нафтобази. І практично відразу з'явилися відео від водіїв з моментом прильоту і потужною пожежею.

"У промисловій зоні Лабинська внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів і фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", — ідеться в офіційному повідомленні.

Деякі інші місцеві Telegram-канали, яких стає дедалі менше, оскільки росіян масово переводять на месенджер Max, згодом повідомили, що "все збили", але "є наслідки"

Станом на 16 березня на території нафтобази триває відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "бензоколонок" для окупаційних військ, які воюють на півдні України. Таким чином, виведення з ладу об'єктів у Лабинську, Туапсе, Тихорецьку або Новоросійську істотно ускладнює заправку техніки та авіації ворога, створюючи "паливний голод" безпосередньо для російської армії.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня також повідомлялося про атаку дронів на Москву.

А в ніч на 15 березня дрони вдруге за тиждень вразили нафтобазу в російському Тихорецьку. Нагадаємо,