Дрони атакують Москву: затримано вже понад 20 рейсів

Аеропорти "Внуково", "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Жуковський" тимчасово обслуговують рейси тільки за погодженням з авіаційними службами.

При цьому мер Москви Сергій Собянін заявив, що московське ППО збило вже 40 безпілотників, які летіли до столиці Росії. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку на Москву.

РосЗМІ повідомляють, що атака безпілотників триває з 14 березня. І саме Москва стала головною метою нічних атак безпілотників 16 березня.

Офіційно заявляється, що за ніч з 23:00 до 8:00 чергові засоби росПВО перехопили і знищили 145 безпілотних літальних апаратів літакового типу:

53 над Московським регіоном, зокрема 46 БПЛА, що летіли на Москву;

38 над Брянською областю;

11 над Ярославською;

вісім над Калузькою;

сім над Смоленською;

шість над Ростовською;

п'ять над Ульяновською;

чотири над Тверською;

по три над Воронезькою і Костромською областями;

два над Волгоградською областю;

по одному над Саратовською областю і Краснодарським краєм.

Перевірити ці цифри неможливо, оскільки росіянам масово відключають мобільний інтернет, а також уповільнюють домашній. При цьому зазвичай місцева влада дуже обтічно повідомляє про результати атак, використовуючи російський новояз, у якому вибухи називаються "хлопками", пожежі — "загорянням", а влучання дронів у ціль — "падінням уламків".

Так, мер Москви Сергій Собянін починаючи з опівночі опублікував у своєму Telegram-каналі 14 повідомлень про перехоплені безпілотники. Інформації про наслідки не повідомлялося. Атака на Москву триває з вихідних. О 8:52, за даними Росавіації, у всіх столичних аеропортах зняли обмеження, але о 9:13 у районі Домодєдово знову ввели обмеження на використання повітряного простору, аеропорт приймає і відправляє рейси за погодженням із відповідними органами.

Собянін також заявив, що "фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", але не повідомив, де "уламки" впали і які ушкодження.

Нагадаємо, в ніч 16 березня також було атаковано стратегічну нафтобазу в Лабинську Краснодарського краю РФ.

А в ніч на 15 березня дрони вдруге за тиждень вразили нафтобазу в російському Тихорецьку.