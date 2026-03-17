Понад 1000 дронів за три доби: Москва та РФ потерпають від масованої атаки БпЛА

В ніч на 17 березня над Москвою 11 разів працювали засоби протиповітряної оборони, збиваючи українські дрони, заявив мер російської столиці Сергій Собянін. Тим часом жителі Російської Федерації стурбовані масованим нальотом, який може загрожувати, серед іншого, місцевій владі. Як відбувається рекордний наліт безпілотників, які майже без пауз атакують Москву, Московську область та ще 19 регіонів РФ?

Перші повідомлення про нічну атаку дронів на Москву з'явились у Telegram-каналі Собяніна надвечір 16 березня. Після цього посадовець опублікував ще з десяток дописів про роботу засобів ППО, які начебто збивали то один, то шість, то два, то чотири дрони. Зі слів мера Москви, постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.

Заяви Собяніна з'являлись щогодини з 21-23 год 16 березня до 5 год 17 березня. Тим часом першу інформацію про появу БпЛА над Москвою мер озвучив об 11 год 14 березня. Після цього — ще 18 дописів про БпЛА до кінця доби, ще 17 — протягом 15 березня, ще 19 — до опівночі 16 березня. О 8 год 16 березня посадовець написав, що над столицею збили 250 БпЛА, а потім — "плюс" ще 58.

Відео дня

Вибухи у Москві — Сергій Собянін про масований наліт БпЛА 13-17 березня

Тим часом можна зібрати дані Міноборони РФ, яку з 14 березня по ранок 17 березня інформувало про перебіг масованої атаки дронів України на російські військові та стратегічні об'єкти. Згідно з даними російського командування, над Москвою нарахували 190 БпЛА, а над Московською областю — 218 (орієнтовно). Сумарно, росіяни нарахували 1188 БпЛА, які начебто усі знешкодили: якщо ґрунтуватись на даних Міноборони РФ, то кожен шостий запущений Україною БпЛА пройшов через систему ППО та дістався до Московської області та Москви.

Водночас з інформацією про продовження атаки дронів у моніторинговому пабліку Exil+ з'явився скриншот допису з російського каналу. У РФ визнали масований наліт БпЛА, який триває четверту добу, та висловили стурбованість через загрозу центральним районам Москви та для резиденції президента Володимира Путіна у Кремлі.

Вибухи у Москві — скарги громадян РФ на масований наліт БпЛА 13-17 березня

Українське командування поки не інформувало про атаку дронів на РФ, яка почалась, орієнтовно, 13-14 березня і триває 17 березня. Також немає даних, чи вдалось поцілити по військовому чи стратегічному об'єкту.

Вибухи у Москві — деталі

Зазначимо, Фокус писав про початок масованого нальоту дронів на Московську область та про вибухи у Москві. Внаслідок повітряної атаки у російській столиці закрили майже усі аеропорти й затримали 300 авіарейсів. Про загрозливість ситуації говорять 14 повідомлень мера Собяніна, у яких ішлося про роботу засобів ППО над регіоном.

Раніше аналітики порталу Defense Express розповіли, який завод електроніки РФ, дотичний до виробництва "Іскандерів", розташований на околиці Москви у місті Зеленограді. До вказаного міста вже діставали українські БпЛА: вибухи пролунали у технопарку "Елма-Зеленоград".

Нагадуємо, зранку 17 березня стало відомо про вибухи на авіаремонтному заводі У Новгородській області, на якому саме ремонтувались два А-50. Кількома годинами раніше, пізно увечері 16 березня, дрони навідались до нафтопереробного заводу у Слов'янську-на-Кубані.