У Новгородській області дрони атакували авіаремонтний завод: під ударом два А-50 (відео)
У місті Стара Руса Новгородської області Російської Федерації повідомили про наліт дронів на 123 авіаційний ремонтний завод, який виконує державні оборонні замовлення та ремонтує, серед інших, Ил-76 та А-50. Можливий приліт по виробничому цеху. Яка ситуація склалась на підприємстві військово-промислового комплексу РФ за 600 км від України?
Українські дрони могли влучити по цеху №1 АТ "123 авіаремонтний завод", розташованому на південні околиці Старої Руси, а місцеві жителі заявляють про збиття семи безпілотників, повідомило росЗМІ Astra у Telegram-каналі. На відео з місця подій чути слабкий вибух після можливого прильоту та постріли з автоматів. На авіазаводі саме перебувало два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт, встановили у моніторинговому каналі Strategic Control.
Випадковий свідок інцидент на авіаремонтному заводі повідомив на відео, що "бомбардування" відбулось близько 4 год, а він робить запис через годину. З його слів, на території підприємства є пожежа і чути гул літаків, які, ймовірно, терміново відправляють на інші аеродроми.
Тим часом губернатор Новгородської області Олександр Дронов написав у Telegram, що над регіоном справді помітили дрони. З його слів, над областю працювали засоби ППО, а відповідний допис з'явився о 4:11. Посадовець не розповів про наслідки повітряної атаки, запевнивши, що усі служби перейшли у стан підвищеної готовності.
Вибухи у РФ — що сталось на 123 АРЗ
123 авіаремонтний завод — це підприємство ВПК Росії, яке перебуває під санкціями через ремонт військово-транспортних літаків для російської армії. Серед них — Ил-76, Ил-78 тощо. Також ремонтує двигуни та гвинти. РосЗМІ Astra написало, що підприємство має найбільше державне замовлення у Новгородській області, виконує повний цикл ремонту літаків цивільної та військової авіації. У моніторинговому пабліку уточнили, що мінімум з вересня 2025 року на території підприємства перебуває два А-50. Цехи підприємства розташовані на південно-східних околицях міста Стара Руса. Відстані від 123 авіаремонтного заводу до України — близько 600 км: щоб туди дістатись, дрони мали вільно пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську області та половину Новгородської області.
Зранку 17 березня Міноборони РФ відзвітувало про нічний наліт українських дронів. Як запевнило російське командування, нарахували сумарно 206 БпЛА, з яких 62 збили над Брянськом, 12 — над Смоленськом, про Новгород не згадують, але є дані про чотири безпілотники, які долетіли до Ленінградської області (північніше Старої Руси).
Генштабу ЗСУ поки не підтверджував атаку на 123 авіаремонтний завод РФ у Новгородській області РФ.
Зазначимо, восени 2025 року дрони Сил оборони України атакували ще один авіаремонтний завод РФ. Ішлося про підприємство ТАНТК ім. Г. М. Берієва в Таганрозі, на якому могли пошкодити літаки А-50 та експериментальний А-100ЛЛ.
Нагадуємо, в ніч на 10 березня було гучно у Брянській області під час атаки засобів ураження на завод електроніки "Кремній-Ел". OSINTери встановили, які цехи підприємства потрапили під удар.