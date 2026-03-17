У Новгородській області дрони атакували авіаремонтний завод: під ударом два А-50 (відео)

У місті Стара Руса Новгородської області Російської Федерації повідомили про наліт дронів на 123 авіаційний ремонтний завод, який виконує державні оборонні замовлення та ремонтує, серед інших, Ил-76 та А-50. Можливий приліт по виробничому цеху. Яка ситуація склалась на підприємстві військово-промислового комплексу РФ за 600 км від України?

Українські дрони могли влучити по цеху №1 АТ "123 авіаремонтний завод", розташованому на південні околиці Старої Руси, а місцеві жителі заявляють про збиття семи безпілотників, повідомило росЗМІ Astra у Telegram-каналі. На відео з місця подій чути слабкий вибух після можливого прильоту та постріли з автоматів. На авіазаводі саме перебувало два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт, встановили у моніторинговому каналі Strategic Control.

Випадковий свідок інцидент на авіаремонтному заводі повідомив на відео, що "бомбардування" відбулось близько 4 год, а він робить запис через годину. З його слів, на території підприємства є пожежа і чути гул літаків, які, ймовірно, терміново відправляють на інші аеродроми.

Тим часом губернатор Новгородської області Олександр Дронов написав у Telegram, що над регіоном справді помітили дрони. З його слів, над областю працювали засоби ППО, а відповідний допис з'явився о 4:11. Посадовець не розповів про наслідки повітряної атаки, запевнивши, що усі служби перейшли у стан підвищеної готовності.

Вибухи у РФ — що сталось на 123 АРЗ

123 авіаремонтний завод — це підприємство ВПК Росії, яке перебуває під санкціями через ремонт військово-транспортних літаків для російської армії. Серед них — Ил-76, Ил-78 тощо. Також ремонтує двигуни та гвинти. РосЗМІ Astra написало, що підприємство має найбільше державне замовлення у Новгородській області, виконує повний цикл ремонту літаків цивільної та військової авіації. У моніторинговому пабліку уточнили, що мінімум з вересня 2025 року на території підприємства перебуває два А-50. Цехи підприємства розташовані на південно-східних околицях міста Стара Руса. Відстані від 123 авіаремонтного заводу до України — близько 600 км: щоб туди дістатись, дрони мали вільно пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську області та половину Новгородської області.

Вибухи у РФ — де розташований 123 авіаремонтний завод у Старій Русі Фото: DeepState

Зранку 17 березня Міноборони РФ відзвітувало про нічний наліт українських дронів. Як запевнило російське командування, нарахували сумарно 206 БпЛА, з яких 62 збили над Брянськом, 12 — над Смоленськом, про Новгород не згадують, але є дані про чотири безпілотники, які долетіли до Ленінградської області (північніше Старої Руси).

Генштабу ЗСУ поки не підтверджував атаку на 123 авіаремонтний завод РФ у Новгородській області РФ.

Зазначимо, восени 2025 року дрони Сил оборони України атакували ще один авіаремонтний завод РФ. Ішлося про підприємство ТАНТК ім. Г. М. Берієва в Таганрозі, на якому могли пошкодити літаки А-50 та експериментальний А-100ЛЛ.

Нагадуємо, в ніч на 10 березня було гучно у Брянській області під час атаки засобів ураження на завод електроніки "Кремній-Ел". OSINTери встановили, які цехи підприємства потрапили під удар.