Вночі дрони атакували Краснодар і загрожували військовому аеродрому (відео)

В ніч на 18 березня у Краснодарі було гучно через атаку дронів, а на місці інциденту помітили задимлення, пожежу та пошкодження будинків, заявили росЗМІ. При цьому мінімум дві точки удару розташовані поруч з аеродромом, на якому посеред житлової забудови дислокуються військові літаки Збройних сил Російської Федерації. Які наслідки нічного удару безпілотників, які здолали мінімум 400 км до цілі у РФ?

Мер Краснодара Євген Наумов заявив, що вночі під час атаки дронів на російське місто, загинув чоловік у палаючій кватирі на верхньому поверсі багатоповерхівки, ідеться у дописі в Telegram-каналі росЗМІ Astra. При цьому OSINTери росЗМІ сумніваються, чи загибель людини справді сталась через приліт БпЛА. На відео з місця подій — пожежа, яка локалізується у єдиній квартирі, а навколо — жодних інших пошкоджень, які мали б бути від удару дрона.

Пожежа сталась у Прикубанському внутрішньоміському окрузі, заявив Наумов, звинувативши БпЛА у загибелі росіянина. Інші пошкодження — у Західному окрузі. Зі слів російського чиновника, у дворах та на балконах виявили уламки дронів. Згодом мер додав, що отримали пошкодження два об'єкти — медичний центр та лінія електропередач: OSINTери Astra встановили, що ідеться про будівлю за адресою вул. Харківська, 69 у мікрорайоні Ювілейний. Крім того, уламки дронів виявили у ще одному, вже четвертому, мікрорайоні — Фестивальному, заявив Наумов.

Відео дня

Зранку 18 березня міська влада Краснодара закликала росіян не відправляти дітей до школи. До всього, в одному мікрорайоні міста є проблеми з електропостачанням, але це не порушило роботу краснодарських соціальних установ та інфраструктури, сказав мер міста.

"У Центральному окрузі уламки пошкодили стіну та віконні шибки приватного будинку, а також сім автомобілів на парковці готелю. У Прикубанському окрузі в результаті падіння уламків пошкоджено дах багатоквартирного будинку, зруйновано балкон, пошкоджено одну з квартир, приблизно десять автомобілів було обстріляно осколками", — виявили в оперштабі Краснодарського краю.

Тим часом Astra встановило адреси будинків, які фігурували на відео з місця подій в Краснодарі. З'ясувалось, що точки інцидентів мають адреси вул. Західний Обхід, 39 (пожежа з загиблим) та вул. Григорія Булгакова, 10. Обидва будинки розташовані поруч з місцевим військовим аеродромом "Краснодар Центральний", на якому базується авіація ЗС РФ, і також МВС та аероклубу ДОСААФ. Зауважмо, поки що не було інформації про можливі влучання на цьому військовому об'єкті в ніч на 18 березня.

Вибухи у РФ — інциденти у Краснодарі в ніч на 18 березня Фото: Google Maps

Зранку 18 березня Міноборони РФ відзвітувало про деталі нічної атаки БпЛА. Російське командування нарахувало сумарно 85 дронів, більшість яких летіли на південь: на Краснодар — 42, на Чорне море — 13, на Азовське море — 6. Крім того, зранку атака продовжилась, бо з 7 до 9 год збили ще 10 БпЛА: вісім над Краснодаром, два над Чорним морем.

Зазначимо, 16 березня Фокус писав про масований наліт дронів на РФ, під час якого близько 200 безпілотників загрожували Москві. Атака почалась надвечір 13 березня і тривала, орієнтовно, чотири дні (до ранку 16 березня). Згідно зі звітами Міноборони РФ, над російською територією зафіксували близько 1200 безпілотників: найбільше летіло у бік Брянської області та Москви, а до столиці долетіла шоста частина запущених.

Нагадуємо, 17 березні аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому РФ визнала удари дронів ЗСУ за Уральськими горами, оскільки раніше такі атаки приховувались.