Кремль визнав удари діпстрайків ЗСУ за Уральські гори: ISW пояснив, у чому причина

Секретар ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу визнав, що удари дронів Сил оборони України справді дістають за Уральські гори й що кількість атак у 2025 році зросла майже в чотири рази, зауважили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Як пов'язані заяви представник Кремля з новими планами російського командування, якому потрібні нові солдати для продовження війни в Україні?

У березні 2026 року, на п'ятому році великої війни, Кремль змінив риторику щодо перебігу бойових дій та атак дронів України, ідеться у звіті ISW за 17 березня. Зокрема, публічно пролунало, що у 2024 році атак дронів та ракет ЗСУ по промисловості РФ було 6 200, а у 2025 році — 23 тис. Аналітики наголосили, що це вперше Москва відкрито визнала масштаби загрози, оскільки раніше дані про атаки України навмисно применшувались. На їхню думку, такі заяви можуть бути підготовкою до майбутньої мобілізації та є виправданням для неї.

Шойгу, колишній міністр оборони РФ, повідомив, що українські засоби ураження справді почали діставати за Уральські гори. Посадовець також припустив, що до розробки цих засобів причетні "невизначені держави" і що загрози для росіян начебто зросли з початком війни в Ірані. У звіті ISW зауважується, що таким чином Москва прагне показати, що війна почала зачіпати не лише прикордонні регіони Росії, а й решту земель, і що саме ці загрози виправдовують непопулярні рішення щодо мобілізації та відключення інтернету.

Відео дня

"Заяви Шойгу [потрібні для] створення умов в інформаційному просторі, метою яких є підкреслити, що війна впливає на всю Росію, а не лише на прикордонні регіони поблизу лінії фронту, що потенційно може виправдати майбутню мобілізацію та продовження широкомасштабних відключень Інтернету", — написав ISW.

Удари по РФ — атаки за Уралом

Зазначимо, Фокус писав про удари по РФ, які відбулись за рекордні 1200-1800 км від кордонів України (Уральські гори — за 1500-1600 км, перерізають Росію навпіл і тягнуться на 2 тис. км). Серед інших, атакували НПЗ в Тюмені, за 2100 км, та в Орську, за 1600 км.

Удари по РФ — карта найдалекобійніших діпстрайків України у 2025 році Фото: Google Maps

Удар дронів по Тюменському НПЗ відбувся у жовтні 2025 року. Як повідомили місцеві жителі, мінімум чотири БпЛА дістались до селища Антипіно та врізались на території підприємства. У лютому того ж року — удар по Орському НПЗ: на місці інциденту помітили безпілотник, за обрисами схожий на Ан-196 "Лютий" ЗСУ. У мережі опублікували кадри зі стовпом диму навколо установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ заводу "Орськнафтооргсинтез".

Крім того, у лютому 2026 року було гучно у Єкатеринбурзі. Як запевняли росЗМІ, спершу під загрозою удару була Чувашія (перед Уральськими горами), а потім — Єкатеринбург (Свердловська область, за Уралом). У РФ написали, що начебто стався наліт українських крилатих ракет "Фламінго", здатних пролетіти 3 тис. км.

Нагадуємо, 17 березня стало відомо про вибухи на 123 авіаремонтному заводі РФ у населеному пункті Стара Руса. Тоді ж стало відомо про кількаденну атаку дронів на Москву та на інші російські регіони: Фокус підрахував, скільки БпЛА вдарили по РФ.