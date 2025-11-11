БпЛА "Лютий" атакував Орський НПЗ на дистанції 1400 км: летів та влучив серед "білого дня" (відео)

Вдень 11 листопада український далекобійний безпілотник "Лютий" помітили у небі над містом Орськ Оренбурзької області Російської Федерації. Згодом у мережі з'явились кадри зі стовпом диму у напрямку, як підозрюють, ЕЛОУ-АВТ заводу "Орськнафтооргсинтез".

Безпілотник Ан-196 "Лютий" дістався на відстань 1 400 від України і летіть у бік Орського НПЗ, написали у Telegram-каналі Dron Bomber. На відео, опублікованому громадянами РФ, чути деренчання мотора дрона і не чути роботи засобів ППО ЗС РФ. OSINTери провели геолокацію кадрів і встановили, що події відбулись у передмісті Орська, за 5 кілометрів на північний захід від нафтопереробного заводу.

Допис про появу дрона "Лютий" в Орську з'явився у каналі о 12:38 (орієнтовно, за місцевим часом 16:38). У Telegram-каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" тим часом повідомили, що ідеться, ймовірно, про політ у точці з координатами 51.25934160788373, 58.43600335290022: геолоцію провели по іншому відео.

Відео дня

Удари дронів по РФ - відстань до Орського НПЗ від околиць Орська Фото: Google Maps

Також вказується, що можлива атака модифікованого БпЛА, який дістає на відстань понад 1000 км. На колажі — скриншот запису з будівлями НПЗ на горизонті й супутникове фото.

Удари дронів по РФ - де помітили БпЛА "Лютий" 11 листопада Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Атаку дронів у Орську підтвердив губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев. Російський чиновник о 9:40 (за Києвом) попередив росіян про наліт БпЛА і про запровадження плану "Ковьор" в Омську. Вже об 11:48 Солцев написав про аналогічну загрозу в Орську: про наслідки влучання офіційних даних поки немає.

Удари дронів по РФ — деталі

Згодом у каналі Exilenova опублікували фото, на яких помітні стовпи диму над промисловим районом. Вказується, що, ймовірно, отримала пошкодження установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ Орського НПЗ.

Удари дронів по РФ - дим над ЕЛОУ-АВП Орського НПЗ 11 листопада Фото: Скриншот

Міноборони РФ писало про атаку дронів на Оренбурзьку область. Вдень 11 листопада російське командування відзвітувало про збиття сумарно чотирьох БпЛА, один з яких — над вказаним регіоном. Генштаб ЗСУ не інформував про наліт дронів "Лютий" на військовий об'єкт РФ на дистанції 1400 км від України.

Зазначимо, місяць тому Орський НПЗ вже потрапляв під удар дронів ЗСУ. Інцидент відбувся 3 жовтня. Росіяни опублікували у мережі кадри польоту БпЛА та дим над точкою влучання. При цьому НПЗ — це хімзавод "Орськнафтооргсинтез", який має чотири установки первинної переробки й може обробляти 6 млн тонн нафти на рік. Продукція, яку виготовляє НПЗ, — це бензин, дизельне пальне, мазут тощо. Російські пропагандисти при цьому не повірили, що Україна має дрони на 1400 км та заявили, що наліт організували з Казахстану, розташованого за 20 км на південь.

Нагадуємо, зранку 11 листопада Фокус писав про наліт дронів на РФ та про гучні звуки у регіоні за 600 км від України.