У РФ скаржаться, що дрони на Орський НПЗ летіли з Казахстану: куди влучив чорний "Лютий" (фото)

Пропагандисти у Російській Федерації відреагували на атаку дронів на Орський нафтопереробний завод в Оренбурзькій області, який відбувся за 1600 км від України. При цьому підозрюють, що нові втрачені потужності з виробництва бензину — це наслідок пуску БпЛА з території Казахстану.

Related video

Росіяни звернули увагу на те, що дрони, які вдарили по Орському НПЗ, мали б здолати 1 600 км мимо російських засобів протиповітряної оборони. Втім, їм здається, що більш вірогідний пуск безпілотника "Лютого" не з заходу, тобто з України, а з півдня, тобто Казахстану. Після влучання по важливому устаткуванню у РФ ще сильніше загостриться проблеми з пальним, додали OSINT-аналітики Telegram-каналу "Кіберборошно".

Зранку 3 жовтня російський пропагандист Сергій Мардан написав у Telegram, що атаку дронів на Оренбурзьку область влаштували з території Казахстану. Після цього він закликав негайно "зачистити" Астану і провести вторгнення у "незалежний Казахстан" під приводом "рейду". Росіяни, підписані на канал пропагандиста, підтримали таку пропозицію і наставили понад 2 тис. "лайків" під дописом.

Удар по РФ - допис пропагандиста про дрони над Орським НПЗ 3 жовтня Фото: Скриншот

Тим часом у каналі "Кіберборошно" опублікували карту з можливою траєкторією дронів, які летіли у бік НПЗ. На карті — два напрямки: перший — навпростець через територію РФ, другий — через Крим, в якому вночі збивали дрони. Траєкторії через Казахстан, про яку заявляв Мардан, немає.

Крім того, OSINTери опублікували скриншот відео і зауважили, що по Орському НПЗ прилетів "чорний Лютий". Після цього озвучили геолокацію влучання — це точка 51.2496162,58.5191251. Аналітики пояснили, що дрон АН-196 "Лютий" у "чорній лівреї" влучив по "установці гідроочистки бензину та дизелю ЛЧ-24-2000". Установка відносно нова, оскільки її модернізували у 2014 році. Її використовують на фінішному етапі виробництва пального: OSINTери зауважили, що росіяни тепер ще сильніше потерпатимуть від нестачі бензину.

Удар по РФ - як виглядає чорний дрон "Лютий" Фото: Скриншот Удар по РФ - точка влучання по Орському НПЗ 3 жовтня Фото: Telegram / КіберБорошно

Удар по РФ — що сталось на Орському НПЗ 3 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про удар дронів по РФ, який стався в ніч на 3 жовтня. Спершу, увечері 2 жовтня, було гучно на заводі "Азот" у селищі Березняки Пермського краю. Російська влада запевнила, що сталась "технологічна аварія" на підприємстві, яке, серед іншого, виготовляє речовини для вибухівки. Після цього вночі та зранку було гучно в Оренбурзькій області РФ у районі Орського НПЗ. Орський НПЗ — підприємство, яке на рік переробляє 6,6 млн тонн нафти та випускає бензин, керосин, дизпаливо тощо.

Обидва об'єкти розташовані на відстань 1 600 км від українського кордону. Зранку в акаунті 14 полку Сил безпілотних систем написали, що інцидент на заводі "Азот" — це їхніх рук справа. Крім того, з'явилась заява СБУ: відомство повідомило про спецоперацію — удар БпЛА по Орському НПЗ в глибокому тилу РФ.

Нагадуємо, 2 жовтня військовий експерт пояснив, чим і куди потрібно бити по РФ, щоб влаштувати масовані відключення електропостачання у Москві.