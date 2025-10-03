"Лютий" зняли в Оренбурзі за 1600 км: чому важливі удари по "Азоту" і Орському НПЗ (відео)

В ніч на 3 жовтня у Російській Федерації стались відразу дві надзвичайних події на відстані 1 600 км від кордонів України. Спершу надійшла інформацію про вибухи та пожежу на заводі "Азот" у Пермському краї, за яку взяв відповідальність 14 полк Сил безпілотних систем. Зранку стало відомо про політ дрона "Лютий" над Оренбургом та про удар по Орському нафтопереробному заводу.

Губернатор Пермського краю запевнив, що на заводі "Азот" сталась "технологічна аварія" і попросив людей не відчиняти вікна, щоб вберегтись від отруєння. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про збиття усіх українських дронів, які загрожували російським військовим об'єктам. Втім, відео та фото з місця подій показали, що, як мінімум, дрон "Лютий" дістався до цілі, здолавши засоби ППО на відстані 1 600 км. Фокус зібрав інформацію про нічні удари й про важливість об'єктів для ВПК Росії.

Удари по РФ — що сталось 3 жовтня

Оренбурзька область. Зранку 3 жовтня у соцмережах з'явились кадри прольоту безпілотника, схожого на дрон "Лютий" ЗСУ, над Оренбурзькою областю. Після цього повідомили про звуки вибухів та сліди займання у районі Орського НПЗ (або підприємства "Орськнафтооргсинтез"). Підприємство розташоване за 1600 км від України, неподалік — кордон з Казахстаном. Завод займається переробленням нафти і випускає різні види палива (бензин, дизель, авіаційний керосин), яке іде на експорт та яким заправляються різні види військової техніки РФ. Є також інші види продукції — мазут, бітум та мастило. Потужність Орського НПЗ — 6,6 млн тонн нафти на рік.

Пермський край. Губернатор Дмитро Манохін заявив у Telegram, що у населеному пункті Березники сталась надзвичайна подія на Березниківському азотно-туковому заводі (завод "Азот"). З його слів, "була короткочасна зупинка технологічного циклу", але з проблемою впорались і "немає загроз екологічній ситуації" та усі росіяни в безпеці. РосЗМІ "РИА Новости" повідомило, що зранку підприємство начебто відновило роботу і, ймовірно, постраждалих не було. Водночас у соцмережах з'явились дописи громадян РФ, які запевняли, що бачили мінімум три дрони, які летіли у бік підприємства.

Тим часом в акаунті 14 полку СБС ЗСУ зробили репост повідомлення про вибухи на "Азоті" і уточнили, що це приклад їхньої роботи на відстані 1 600 км.

"Азот" — підприємство хімічної галузі РФ, єдиний виробник вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію, написало The Moscow News. Основна продукція — нітрат амонію або аміачна селітра, які використовуються як компонент вибухових речовин, ідеться у статті.

Особливості удару дрона "Лютий" по РФ

Якщо на карті позначити точки ударів українських дронів, які стались в ніч на 3 жовтня, то бачимо, що вони рознесені далеко по території РФ і, щоб до них дістатись, слід було пролетіти над засобами ППО кількох десятків російських регіонів. Відстань по прямій — приблизно 1 600 км в обох випадках.

Удари по РФ — де розташовані завод "Азот" та Орський НПЗ Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку 3 жовтня опублікувало звіт про наліт українських дронів, але не згадало про Пермський край та Оренбурзьку область. Російське командування помітило безпілотники не глибше Воронезької області: запевняють, що збили усі 20 літальних апаратів.

Зазначимо, 2 жовтня військовий експерт Павло Нарожний розповів про удари по РФ і про можливість влаштувати блекаут у Москві. З'ясувалось, що для цього досить вдарити ракетами "Нептун" чи "Фламінго" по підстанціях на відстань 100-200 км від російської столиці.

Нагадуємо, 14 вересня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів про влучання по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ.