"Лютый" сняли в Оренбурге за 1600 км: почему важны удары по "Азоту" и Орскому НПЗ (видео)

В ночь на 3 октября в Российской Федерации произошли сразу два чрезвычайных происшествия на расстоянии 1 600 км от границ Украины. Сначала поступила информация о взрывах и пожаре на заводе "Азот" в Пермском крае, за которую взял ответственность 14 полк Сил беспилотных систем. Утром стало известно о полете дрона "Лютый" над Оренбургом и об ударе по Орскому нефтеперерабатывающему заводу.

Губернатор Пермского края заверил, что на заводе "Азот" произошла "технологическая авария" и попросил людей не открывать окна, чтобы уберечься от отравления. Между тем Минобороны РФ отчиталось о сбитии всех украинских дронов, которые угрожали российским военным объектам. Впрочем, видео и фото с места событий показали, что, как минимум, дрон "Лютый" добрался до цели, преодолев средства ПВО на расстоянии 1 600 км. Фокус собрал информацию о ночных ударах и о важности объектов для ВПК России.

Удары по РФ — что произошло 3 октября

Оренбургская область. Утром 3 октября в соцсетях появились кадры пролета беспилотника, похожего на дрон "Лютый" ВСУ, над Оренбургской областью. После этого сообщили о звуках взрывов и следах возгорания в районе Орского НПЗ (или предприятия "Орскнефтеоргсинтез"). Предприятие расположено в 1600 км от Украины, неподалеку — граница с Казахстаном. Завод занимается переработкой нефти и выпускает различные виды топлива (бензин, дизель, авиационный керосин), которое идет на экспорт и которым заправляются различные виды военной техники РФ. Есть также другие виды продукции — мазут, битум и смазочные масла. Мощность Орского НПЗ — 6,6 млн тонн нефти в год.

Пермский край. Губернатор Дмитрий Манохин заявил в Telegram, что в населенном пункте Березники произошло чрезвычайное происшествие на Березниковском азотно-туковом заводе (завод "Азот"). По его словам, "была кратковременная остановка технологического цикла", но с проблемой справились и "нет угроз экологической ситуации" и все россияне в безопасности. РосСМИ "РИА Новости" сообщило, что утром предприятие якобы возобновило работу и, вероятно, пострадавших не было. В то же время в соцсетях появились сообщения граждан РФ, которые уверяли, что видели минимум три дрона, летевших в сторону предприятия.

Тем временем в аккаунте 14 полка СБС ВСУ сделали репост сообщения о взрывах на "Азоте" и уточнили, что это пример их работы на расстоянии 1 600 км.

"Азот" — предприятие химической отрасли РФ, единственный производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия, написало The Moscow News. Основная продукция — нитрат аммония или аммиачная селитра, которые используются в качестве компонента взрывчатых веществ, говорится в статье.

Особенности удара дрона "Лютый" по РФ

Если на карте обозначить точки ударов украинских дронов, которые произошли в ночь на 3 октября, то видим, что они разнесены далеко по территории РФ и, чтобы до них добраться, следовало пролететь над средствами ПВО нескольких десятков российских регионов. Расстояние по прямой — около 1 600 км в обоих случаях.

Удары по РФ — где расположены завод "Азот" и Орский НПЗ Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 3 октября опубликовало отчет о налете украинских дронов, но не упомянуло о Пермском крае и Оренбургской области. Российское командование заметило беспилотники не глубже Воронежской области: уверяют, что сбили все 20 летательных аппаратов.

Отметим, 2 октября военный эксперт Павел Нарожный рассказал об ударах по РФ и о возможности устроить блэкаут в Москве. Выяснилось, что для этого достаточно ударить ракетами "Нептун" или "Фламинго" по подстанциям на расстояние 100-200 км от российской столицы.

Напоминаем, 14 сентября командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал о попадании по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.