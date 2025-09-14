ТОП-5 среди заводов в России: "Мадяр" рассказал детали удара дронами по Киришскому НПЗ (видео)

Удары по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу нанесли на расстоянии 810 км от украинской границы. Бензин становится в РФ все более дефицитным ресурсом.

Related video

Атака беспилотниками в ночь на 14 сентября по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Ленинградской области России была одной из самых масштабных. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Поражен один из топ-5 заводов- производителей высокооктановых бензинов и всех видов топлива в РФ с объемом 20 млн тонн в год. Удар БПЛА осуществили "Птахи СБС 14 полк", который относится к 414-й отдельной бригаде беспилотных систем, а также Силы спецопераций ВСУ.

Известно, что на территории Киришского НПЗ раздавались сильные взрывы, начался масштабный пожар.

"Бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть — быстро сгораемыми", — проинформировал он.

Удар нанесли на расстоянии 810 км от украинской границы по установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6, сообщил OSINT-канал "Око Гора".

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что в районе города Кириши якобы сбили три дрона, а их обломки вызвали пожар на территории Киришского НПЗ.

"Возгорание из-за падения обломков беспилотника ликвидировано. Пострадавших нет", — уточнил чиновник.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.