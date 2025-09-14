ТОП-5 серед заводів у Росії: "Мадяр" розповів деталі удару дронами по Киришському НПЗ (відео)

Удари по Киришському нафтопереробному заводу завдали на відстані 810 км від українського кордону. Бензин стає в РФ дедалі дефіцитнішим ресурсом.

Атака безпілотниками в ніч на 14 вересня по Киришському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Ленінградській області Росії була однією з наймасштабніших. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Уражено один із топ-5 заводів-виробників високооктанових бензинів і всіх видів палива в РФ з обсягом 20 млн тонн на рік. Удар БПЛА здійснили "Птахи СБС 14 полк", який належить до 414-ї окремої бригади безпілотних систем, а також Сили спецоперацій ЗСУ.

Відомо, що на території Киришського НПЗ лунали сильні вибухи, почалася масштабна пожежа.

"Бензин стає дефіцитною рідиною, а газ і нафта — такими, що швидко згорають", — поінформував він.

Удар завдали на відстані 810 км від українського кордону по установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6, повідомив OSINT-канал "Око Гора".

Губернатор регіону Олександр Дрозденко зазначив, що в районі міста Кириші нібито збили три дрони, а їхні уламки спричинили пожежу на території Киришського НПЗ.

"Загоряння через падіння уламків безпілотника ліквідовано. Постраждалих немає", — уточнив чиновник.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.