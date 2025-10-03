В РФ жалуются, что дроны на Орский НПЗ летели из Казахстана: куда попал черный "Лютый" (фото)

Пропагандисты в Российской Федерации отреагировали на атаку дронов на Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области, которая произошла в 1600 км от Украины. При этом подозревают, что новые утраченные мощности по производству бензина — это следствие пуска БпЛА с территории Казахстана.

Россияне обратили внимание на то, что дроны, которые ударили по Орскому НПЗ, должны были бы преодолеть 1 600 км мимо российских средств противовоздушной обороны. Впрочем, им кажется, что более вероятен пуск беспилотника "Лютого" не с запада, то есть из Украины, а с юга, то есть Казахстана. После попадания по важному оборудованию у РФ еще сильнее обострится проблемы с горючим, добавили OSINT-аналитики Telegram-канала "Киберборошно".

Утром 3 октября российский пропагандист Сергей Мардан написал в Telegram, что атаку дронов на Оренбургскую область устроили с территории Казахстана. После этого он призвал немедленно "зачистить" Астану и провести вторжение в "независимый Казахстан" под предлогом "рейда". Россияне, подписанные на канал пропагандиста, поддержали такое предложение и наставили больше 2 тыс. "лайков" под постом.

Между тем в канале "Киберборошно" опубликовали карту с возможной траекторией дронов, которые летели в сторону НПЗ. На карте — два направления: первое — напрямик через территорию РФ, второе — через Крым, в котором ночью сбивали дроны. Траектории через Казахстан, о которой заявлял Мардан, нет.

Кроме того, OSINTеры скриншот видео и отметили, что по Орскому НПЗ прилетел "черный Лютый". После этого озвучили геолокацию попадания — это точка 51.2496162,58.5191251. Аналитики объяснили, что дрон АН-196 "Лютый" в "черной ливрее" попал по "установке гидроочистки бензина и дизеля ЛЧ-24-2000". Установка относительно новая, поскольку ее модернизировали в 2014 году. Ее используют на финишном этапе производства топлива: OSINTеры отметили, что россияне теперь еще сильнее будут страдать от недостатка бензина.

Отметим, Фокус писал об ударе дронов по РФ, который произошел в ночь на 3 октября. Сначала, вечером 2 октября, было шумно на заводе "Азот" в поселке Березняки Пермского края. Российские власти заверили, что произошла "технологическая авария" на предприятии, которое, среди прочего, производит вещества для взрывчатки. После этого ночью и утром было громко в Оренбургской области РФ в районе Орского НПЗ. Орский НПЗ — предприятие, которое в год перерабатывает 6,6 млн тонн нефти и выпускает бензин, керосин, дизтопливо и тому подобное.

Оба объекта расположены на расстоянии 1 600 км от украинской границы. Утром в аккаунте 14 полка Сил беспилотных систем написали, что инцидент на заводе "Азот" — это их рук дело. Кроме того, появилось заявление СБУ: ведомство сообщило о спецоперации — удар БпЛА по Орскому НПЗ в глубоком тылу РФ.

Напоминаем, 2 октября военный эксперт объяснил, чем и куда нужно бить по РФ, чтобы устроить массированные отключения электроснабжения в Москве.