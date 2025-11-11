БпЛА "Лютый" атаковал Орский НПЗ на дистанции 1400 км: долетел и попал среди "белого дня" (видео)

Днем 11 ноября украинский дальнобойный беспилотник "Лютый" заметили в небе над городом Орск Оренбургской области Российской Федерации. Позже в сети появились кадры со столпом дыма в направлении, как подозревают, ЭЛОУ-АВТ завода "Орскнефтеоргсинтез".

Беспилотник Ан-196 "Лютый" добрался на расстояние 1 400 от Украины и летел в сторону Орского НПЗ, написали в Telegram-канале Dron Bomber. На видео, опубликованном гражданами РФ, слышно дребезжание мотора дрона и не слышно работы средств ПВО ВС РФ. OSINTеры провели геолокацию кадров и установили, что события произошли в пригороде Орска, в 5 километрах к северо-западу от нефтеперерабатывающего завода.

Сообщение о появлении дрона "Лютый" в Орске появилось в канале в 12:38 (ориентировочно, по местному времени 16:38). В Telegram-канале "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" тем временем сообщили, что речь идет, вероятно, о полете в точке с координатами 51.25934160788373, 58.43600335290022: геолоцию провели по другому видео.

Удары дронов по РФ — расстояние до Орского НПЗ от окрестностей Орска

Также указывается, что возможна атака модифицированного БпЛА, который достает на расстояние более 1000 км. На коллаже — скриншот записи со зданиями НПЗ на горизонте и спутниковое фото.

Удары дронов по РФ — где заметили БпЛА "Лютый" 11 ноября

Атаку дронов в Орске подтвердил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Российский чиновник в 9:40 (по Киеву) предупредил россиян о налете БпЛА и о введении плана "Ковер" в Омске. Уже в 11:48 Солцев написал об аналогичной угрозе в Орске: о последствиях попадания официальных данных пока нет.

Через час в канале Exilenova опубликовали фото, на которых заметны столбы дыма над промышленным районом. Указывается, что, вероятно, получила повреждение установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ Орского НПЗ.

Удары дронов по РФ — дым над ЭЛОУ-АВП Орского НПЗ 11 ноября

Минобороны РФ писало об атаке дронов на Оренбургскую область. Днем 11 ноября российское командование отчиталось о сбитии суммарно четырех БпЛА, один из которых — над указанным регионом. Генштаб ВСУ не информировал о налете дронов "Лютый" на военный объект РФ на дистанции 1400 км от Украины.

Отметим, месяц назад Орский НПЗ уже попадал под удар дронов ВСУ. Инцидент произошел 3 октября. Россияне опубликовали в сети кадры полета БПЛА и дым над точкой попадания. При этом НПЗ — это химзавод "Орскнефтеоргсинтез", который имеет четыре установки первичной переработки и может обрабатывать 6 млн тонн нефти в год. Продукция, которую производит НПЗ, — это бензин, дизельное топливо, мазут и тому подобное. Российские пропагандисты при этом не поверили, что Украина имеет дроны на 1400 км и заявили, что налет организовали из Казахстана, расположенного в 20 км к югу.

