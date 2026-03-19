Дроны вдребезги разнесли здание "Алмаз-Антей" в Севастополе: какие последствия атаки на Крым (фото)

В ночь на 19 марта дроны атаковали военные объекты Вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Крыму и в итоге произошло попадание по офису компании "Алмаз-Антей", которое производит оружие для войны в Украине. Кроме того, взрывалось в воинской части 3 радиотехнического полка. Какие последствия ночного налета дронов на предприятие военно-промышленного комплекса РФ?

В результате попадания дронов по "Алмаз-Антей" в Севастополе снесло половину здания, говорится в сообщении в Telegram-канале сил сопротивления "Крымский ветер". Как рассказали неуказанные местные жители, вокруг здания, которое стоит на Фиолентовском шоссе, перекрыли улицы и прибыли машины скорой помощи и полиции. Между тем глава оккупационной администрации Михаил Развожаев заверил, что произошло всего лишь возгорание травы после падения обломков беспилотника возле неназванного промышленного предприятия.

Утром 19 марта в канале опубликовали видео и фото с точки попадания по зданию "Армаз-Антей". Кадры показывают трехэтажное сооружение, у которого взрывная волна вынесла окна и стены, а посреди руин свисают обломки конструкций. При этом отмечается, что дроны ударили по компании, которая изготавливаю средства противовоздушной и противоракетной обороны, оборудование для зенитно-ракетных комплексов, радиолокационные станции и тому подобное.

Позже "Крымский ветер" добавил новые детали к ночному удару дронов по объекту РФ в Севастополе. Как сообщили местные источники, могло произойти от пяти прямых попаданий. Также отмечается, что из-за сильных взрывов на соседней улице Вакуленчука выбило окна у ближайших домов и повреждено восемь машин. Кроме того, вокруг заметили много машин полиции и дежурную машину скорой помощи.

"Добрые дроны разнесли вдребезги здание военного концерна "Алмаз-Антей" в Севастополе", — говорится в одном из сообщений.

Взрывы в Крыму — детали

OSINTер из Telegram-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ сообщил координаты точки удара дронов по "Армаз-Антей". Аналитик провел геолокацию видео и установил, что речь идет о доме с координатами 44.582102307802856, 33.47829225396512. На спутниковых фото видим, что это часть, вероятно, производственного помещения, которое состоит из трех секторов. Общая площадь сооружения — 2 560 кв. м.

Взрывы в Крыму — координаты точки попадания по "Алмаз-Антей" в Крыму, 19 марта Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

В канале сил сопротивления "Атеш" подтвердили ночной налет дронов 19 марта. Первые сообщения о взрывах появились в полночь, затем — в 1 час. Указывается, что взрывалось на "Фиоленте в Севастополе" и возможно поражение 475 центра РЭБ Черноморского флота РФ. Между тем мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что под удар БпЛА попала еще одна военная цель в Крыму. Видео с места событий показали громкие звуки и стрельбу рядом с ЖК "Юбилейный". На портале "Милитарный" уточнили, что неподалеку — военная часть 3-го радиотехнического полка армии РФ в Севастополе. Заметим, месторасположение полка — точка с координатами 44.6039, 33.4875: это в 2,5 км на север от "Алмаз-Антей", на берегу Черного моря.

Минобороны РФ утром 19 марта отчиталось о сбитии якобы 138 украинских дронов, из них 35 — над оккупированным Крымом, 18 — над Азовским морем, семь — над Черным морем, еще 58 — над Краснодарским и Ставропольским краем. Подразделения Сил обороны Украины пока не информировали о ночном налете БпЛА на военные объекты РФ.

Отметим, Фокус писал о последствиях атаки БпЛА на Ставропольский край РФ. Под ударом оказался местный химзавод "Еврохимия" в Невинномысске: в росСМИ сообщили о взрывах в районе предприятия.

Напоминаем, 18 марта ГУР Минобороны сообщило об атаке на Крым и о поражении РЛС "Валдай" и других вредоносных целей на полуострове.