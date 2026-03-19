Десятки взрывов: беспилотники атаковали крупное химическое предприятие в Ставропольском крае РФ, — соцсети (видео)

В ночь на 19 марта беспилотники массированно атаковали город Невинномысск Ставропольского края России, где под ударом могло оказаться крупное химическое предприятие "Невинномысский Азот".

Предприятие считается масштабным производителем азотных удобрений и аммиака, входящим в группу компании "Еврохимия". Об атаке дронов на завод сообщили OSINT-каналы.

"Силы обороны наносят поражение по химическому предприятию "Невинномысский Азот", в городе Невинномысск, Ставропольского края. Серия взрывов раздается в промзоне химзавода", — говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы сообщали, что взрывы в Невинномысске начали раздаваться около 02:00 часов. В целом очевидцы насчитали не менее 15-20 громких взрывов в городе, большинство которых было слышно в районе промышленной зоны.

Россияне жаловались, что взрывы были такой силы, что в домах тряслись окна и срабатывала сигнализация у автомобилей.

Губернатор Ставропольского края РФ подтвердил атаку беспилотников на регион. Российский чиновник заявил, что дроны атакуют именно промышленную зону Невинномысска.

"Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БпЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбитие. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников", — цитирует его заявление медиа ASTRA.

Официального подтверждения атаки на предприятие на момент публикации не поступало.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года предприятие "Невинномысский Азот" уже было атаковано беспилотниками.

