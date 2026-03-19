"Панцирь" не сработал: беспилотники атаковали российские военные объекты в Крыму, — соцсети

В ночь на 19 марта в оккупированном Крыму раздавались взрывы: полуостров массированно атаковали беспилотники. В сети сообщают об атаке на зенитно-ракетный полк россиян и возможном поражении других военных объектов.

Дроны атаковали в частности оккупированный Севастополь, мыс Фиолент, где прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

"Мощный взрыв на Фиоленте в Севастополе... Вероятно, "прилет" по 475 центру РЭБ Черноморского флота РФ", — говорится в сообщении партизан.

Скриншот | сообщения об атаке на 475 центр РЭБ в Севастополе

Хотя официального подтверждения атаки на объект на момент публикации нет, другой OSINT-канал "Крымский ветер" также пишет о налете беспилотников на оккупированный Крым. По данным аналитиков, в районе мыса Фиолент размещены многие военные цели, в том числе дивизион 12-го ракетного полка, полк РЭБ, часть радиотехнической разведки и радиолокационная рота.

Примечательно, что во время атаки беспилотников не сработала российская противовоздушная оборона, несмотря на массированный налет дронов. Очевидцы говорят, что ПВО "Панцирь" якобы было уничтожено в ходе предыдущей атаки. Зато россиянам на этот раз пришлось применить пулеметы для сбивания целей в небе.

Скриншот | сообщения об атаке беспилотников на военные объекты россиян в Крыму

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев атаку на оккупированный Крым подтвердил. По его данным, над регионом в целом было якобы сбито не менее 27 беспилотников.

Оккупационный губернатор заявил, что в районе мыса Фиолент якобы в результате атаки загорелась трава и одно из промышленных зданий. Также ряд последствий зафиксирован в разных районах Севастополя.

Скриншот | Развожаев подтвердил атаку дронов на Крым

Информация о поражении дронами военных объектов россиян в Крыму уточняется. Украинские военные на момент публикации не комментировали атаки.

