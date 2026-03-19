"Панцир" не спрацював: безпілотники атакували російські військові об'єкти в Криму, — соцмережі

У ніч на 19 березня в окупованому Криму лунали вибухи: півострів масовано атакували безпілотники. У мережі повідомляють про атаку на зенітно-ракетний полк росіян та можливе ураження інших військових об'єктів.

Дрони атакували зокрема окупований Севастополь, мис Фіолент, де прогриміли потужні вибухи. Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

"Потужний вибух на Фіоленті в Севастополі… Ймовірно, "приліт" по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ", — йдеться у повідомленні партизанів.

Скриншот | повідомлення про атаку на 475 центр РЕБ у Севастополі

Хоча офіційного підтвердження атаки на об'єкт на момент публікації немає, інший OSINT-канал "Крымский ветер" також пише про наліт безпілотників на окупований Крим. За даними аналітиків, у районі мису Фіолент розміщені багато військових цілей, зокрема дивізіон 12-го ракетного полку, полк РЕБ, частина радіотехнічної розвідки та радіолокаційна рота.

Примітно, що під час атаки безпілотників не спрацювала російська протиповітряна оборона, попри масований наліт дронів. Очевидці кажуть, що ППО "Панцир" нібито було знищено в ході попередньої атаки. Натомість росіянам цього разу довелося застосувати кулемети для збиття цілей у небі.

Скриншот | повідомлення про атаку безпілотників на військові об'єкти росіян у Криму

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв атаку на окупований Крим підтвердив. За його даними, над регіоном загалом було нібито збито щонайменше 27 безпілотників.

Окупаційний губернатор заявив, що у районі мису Фіолент нібито внаслідок атаки загорілася трава та одна з промислових будівель. Також низку наслідків зафіксовано у різних районах Севастополя.

Скриншот | Развожаєв підтвердив атаку дронів на Крим

Інформація щодо ураження дронами військових об'єктів росіян у Криму уточнюється. Українські військові на момент публікації не коментували атаки.

Нагадаємо, 18 березня Генштаб ЗСУ розповів, як українські військові вибивають авіагалузь Росії.

Також 18 березня "Примари" ГУР уразили новітню РЛС "Валдай" в окупованому Криму.