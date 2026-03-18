СОУ влучили по заводах "Авіастар" та 123 АРЗ: як ЗСУ вибивають авіагалузь РФ, — Генштаб (фото)

Протягом двох діб, 16 та 17 березня, дрони Сил оборони України вразили відразу два підприємства авіаційної галузі Російської Федерації, повідомило українське командування. Вдалось поцілити по ангарах "Авівстар" та 123-го авіаремонтного заводу, дотичних до виготовлення та ремонту військово-транспортних літаків Іл-76 Збройних сил РФ. Які наслідки влучання по військових об'єктах та як це вплине на військові спроможності Москви?

Внаслідок двох ударів дронів ЗСУ пошкоджено устаткування на стоянці літаків заводу "Авіастар" та ангар для ремонту й обслуговування повітряних суден на 123 АРЗ, ідеться у дописах Генштабу ЗСУ в Telegram-каналі. Командування наголосило, що завдяки двом атакам вдалось зменшити можливості російського військово-промислового комплексу, який забезпечує важкими військовими літаками ЗС РФ.

Інформація Генштабу з'явилась вдень 18 березня. З'ясувалось, що атаки українських засобів ураження відбулись у дві ночі поспіль у протилежних напрямках. Уражені об'єкти займались літаками Іл-76, Іл-78, Ан-124 та іншими.

Відео дня

Авіазавод "Авіастар" уразили 16 березня. Підприємство розташоване на околиці міста Ульяновськ та є частиною Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех"). Згідно з даними Генштабу, пошкодили кліматичне статкування та місце стоянки літаків. На підприємстві виготовляють та обслуговують три види літаків: військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, літаки-заправники Іл-78М-90А, важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".

"Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня", — ідеться у заяві Генштабу.

123 авіаремонтний завод уразили 17 березня. Підприємство розташоване на околиці населеного пункту Стара Руса Новгородської області і займається ремонтом та модернізацією військово-транспортних літаків Іл-76 та Л-410. Згідно з даними Генштабу, влучили по ангару, в якому обслуговувались вказані об'єкти, але деталі пошкодження уточнюються. Командування уточнило, що на заводі є злітна смуга, здатна прийняти важкі літаки.

"СОУ продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", — підсумувало командування.

Генштаб опублікував два фото для ілюстрації ураження двох авіазаводів РФ. У обох випадках вказано, що це ілюстративні кадри. Зауважмо, що фото зі 123 АРЗ, — те саме, яке публікував OSINT-канал "КіберБорошно". Джерело кадру з "Авіастар" не відшукалось, але бачимо, що це, ймовірно, Іл-76 в ангарі.

Вибухи у РФ — ілюстрація удару по "Авіастар" 16 березня, Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у РФ — ілюстрація удару по 123 АРЗ 17 березня, Генштаб ЗСУ та КіберБорошно Фото: Генштаб ЗСУ

На Google maps можна відшукати дві уражені цілі. 123 авіаремонтний завод у Старій Русі розташований на відстані 700 км від України, а "Авіастар" в Ульяновську — на відстані близько 1200 км: саме таку дистанцію здолали засоби ураження СОУ, щоб завдати шкоди авіагалузі РФ.

Вибухи у РФ — де розташований завод "Авіастар" та 123 АРЗ Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про удари по заводах авіагалузі. Зокрема, 17 березня росЗМІ написали про атаку на 123 авіаремонтний завод: ішлося про наліт мінімум семи БпЛА. 18 березня OSINTери опублікували супутникові фото з наслідками влучання. На фото — три наскрізних отвори в ангарі на території підприємства.

Нагадуємо, 18 березня стало відомо про вибухи у Краснодарі та про загрозу для військового аеродрому ЗС РФ, розташованому посеред житлових кварталів.