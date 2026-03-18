СОУ попали по заводам "Авиастар" и 123 АРЗ: как ВСУ выбивают авиаотрасль РФ, — Генштаб (фото)

В течение двух суток, 16 и 17 марта, дроны Сил обороны Украины поразили сразу два предприятия авиационной отрасли Российской Федерации, сообщило украинское командование. Удалось попасть по ангарам "Авивстар" и 123-го авиаремонтного завода, занимающихся изготовлением и ремонтом военнотранспортных самолетов Ил-76 Вооруженных сил РФ. Какие последствия попадания по военным объектам и как это повлияет на военные возможности Москвы?

В результате двух ударов дронов ВСУ повреждено оборудование на стоянке самолетов завода "Авиастар" и ангар для ремонта и обслуживания воздушных судов на 123 АРЗ, говорится в сообщениях Генштаба ВСУ в Telegram-канале. Командование отметило, что благодаря двум атакам удалось уменьшить возможности российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает тяжелыми военными самолетами ВС РФ.

Информация Генштаба появилась днем 18 марта. Выяснилось, что атаки украинских средств поражения состоялись в две ночи подряд в противоположных направлениях. Пораженные объекты занимались самолетами Ил-76, Ил-78, Ан-124 и другими.

Відео дня

Авиазавод "Авиастар" поразили 16 марта. Предприятие расположено на окраине города Ульяновск и является частью Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростеха"). Согласно данным Генштаба, повредили климатическое оборудование и место стоянки самолетов. На предприятии изготавливают и обслуживают три вида самолетов: военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А, тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".

"Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени", — говорится в заявлении Генштаба.

123 авиаремонтный завод поразили 17 марта. Предприятие расположено на окраине населенного пункта Старая Русса Новгородской области и занимается ремонтом и модернизацией военно-транспортных самолетов Ил-76 и Л-410. Согласно данным Генштаба, попали по ангару, в котором обслуживались указанные объекты, но детали повреждения уточняются. Командование указало, что на заводе есть взлетная полоса, способная принять тяжелые самолеты.

"СОУ продолжат наносить поражения по важным объектам ВПК оккупантов, до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", — подытожило командование.

Генштаб опубликовал два фото для иллюстрации поражения двух авиазаводов РФ. В обоих случаях указано, что это иллюстративные кадры. Заметим, что фото после удара по 123 АРЗ, — то же, которое публиковал OSINT-канал "КиберБорошно". Источник кадра с "Авиастара" не отыскался, но видим, что это, вероятно, Ил-76 в ангаре.

Взрывы в РФ — иллюстрация удара по "Авиастару" 16 марта, Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в РФ — иллюстрация удара по 123 АРЗ 17 марта, Генштаб ВСУ и КиберБорошно Фото: Генштаб ВСУ

На Google maps можно отыскать две пораженные цели. 123 авиаремонтный завод в Старой Руссе расположен на расстоянии 700 км от Украины, а "Авиастар" в Ульяновске — на расстоянии около 1200 км: именно такую дистанцию преодолели средства поражения СОУ, чтобы нанести ущерб авиапрому РФ.

Взрывы в РФ — где расположен завод "Авиастар" и 123 АРЗ Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об ударах по заводам авиаотрасли. В частности, 17 марта росСМИ написали об атаке на 123 авиаремонтный завод: речь шла о налете минимум семи БПЛА. 18 марта OSINTеры опубликовали спутниковые фото с последствиями попадания. На фото — три сквозных отверстия в ангаре на территории предприятия.

Напоминаем, 18 марта стало известно о взрывах в Краснодаре и об угрозе для военного аэродрома ВС РФ, расположенном посреди жилых кварталов.