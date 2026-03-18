Дрони пробили отвори в ангарі 123 авіазаводу РФ: що показав супутник, — OSINT (фото)

Дрони Збройних сил України поцілили по ангару 123 авіаремонтного заводу у населеному пункті Стара Руса Новгородської області Російської Федерації, показали супутникові фото OSINTерів. Ймовірний діаметр отворів — близько 10 метрів. Поруч розташований випробувальний стенд, обладнання якого також могло отримати пошкодження. Які руйнування помітні на серії фото з місця інциденту за 700 км від України?

Під час атаки безпілотників в ніч на 17 березня під ударом опинилось приміщення, в якому обслуговують військово-транспортні літаки Іл-76 та Л-410 ЗС РФ, розповіли у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". Попередні висновки, зроблені на основі супутникових фото у низькій якості показали мінімум три влучання. 18 березня з'явились нові фото OSINTерів та медіа "Радіо Свобода". З'ясувалось, що справді є три влучання — ймовірно, це наскрізні отвори в даху ангара.

У дописі "КіберБорошна" від 17 березні розповіли про ураження ангара і про те, що поруч розташовано стенд для випробування авіадвигунів. Наголошується, що ідеться про атаку на військовий об'єкт РФ, на якому обслуговують, ремонтують, тестують літаки та окремі вузли повітряних суден (наприклад, двигуни). Аналітики також прокоментували інформацію про два літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50, які перебували на 123 авіазаводі: пояснили, що вони там з червня 2023 року і "не прив’язані до цієї атаки".

На фото OSINTерів — високоякісний супутниковий кадр, який ясно показує три наскрізні отвори на даху споруди. Геолокація та прив'язка до фото з відкритих джерел продемонструвала, що ідеться про ангар, в якому займаються Іл-76. Орієнтовні точки влучання мають координати 57.96943, 31.378.

Вибухи у РФ — наслідки удару дронів по 123 авіаремонтному заводу у Старій Русі 17 березня Фото: Telegram / КіберБорошно

Вдале відпрацювання дронів Сил оборони також показали супутникові дані, отримані медіа "Радіо Свобода". Зранку 18 березня з'явилось відео з кадрами до та після ураження. Медіа підтвердило влучання, але зауважило, що не ясно, чи були всередині ангара літаки ЗС РФ та чи отримали вони пошкодження. Тим часом зауважується, що над регіоном помітили сім БпЛА, при цьому влучань — три.

На першому фото, яке дістало медіа, — ангар 123 авіазаводу у Старій Русі за 19 жовтня 2024 року: бачимо, що поруч стояв, ймовірно, Іл-76. На другому, за 17 березня 2026 року — три наскрізних отвори у даху споруди для ремонту Іл-76. Розміри отворів можна виміряти завдяки Google maps: порівняння з відстанню між ребрами ангара показує, що ідеться про дірку діаметром близько 10 метрів.

Вибухи у РФ — деталі атаки на 123 авіаремонтний завод

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів Сил оборони на 123 авіаремонтний завод РФ. Зранку 17 березня росЗМІ написали про гучні звуки у напрямку підприємства ВПК, розташованому у населеному пункті Стара Руса Новгородської області. OSINTери уточнили, що ідеться про авіазавод, який займається ремонтом військово-транспортних літаків Іл-76 для армії РФ. Крім того, з'ясувалось, що на території підприємства перебувають два літаки ДРЛВ А-50, які, як з'ясувалось, прилетіли два роки тому і не ясно, чи вони у робочому стані.

Нагадуємо, 11 березня стався приліт ракет Storm Shadow ЗСУ по заводу електроніки "Кремній-Ел" у Брянську. Після цього аналітики пояснили, яке аналогічне підприємство може стати наступною ціллю Сил оборони України.