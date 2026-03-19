Десятки вибухів: безпілотники атакували велике хімічне підприємство у Ставропольському краю РФ, — соцмережі (відео)

У ніч на 19 березня безпілотники масовано атакували місто Невинномиськ Ставропольського краю Росії, де під ударом могло опинитися велике хімічне підприємство "Невинномысский Азот".

Підприємство вважається масштабним виробником азотних добрив та аміаку, що входить у групу компанії "Єврохімія". Про атаку дронів на завод повідомили OSINT-канали.

"Сили оборони наносять ураження по хімічному підприємству "Невинномиський Азот", в місті Невинномиськ, Ставропольського краю. Серія вибухів лунає в промзоні хімзаводу", — йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали повідомляли, що вибухи у Невинномиську почали лунати близько 02:00 години. Загалом очевидці нарахували щонайменше 15-20 гучних вибухів у місті, більшість яких було чутно у районі промислової зони.

Росіяни скаржилися, що вибухи були такої сили, що у будинках трусилися вікна та спрацьовувала сигналізація в автомобілів.

Губернатор Ставропольського краю РФ підтвердив атаку безпілотників на регіон. Російський посадовець заявив, що дрони атакують саме промислову зону Невинномиська.

"Наші сили ППО відбивають атаку ворожих БпЛА, націлену на промзону Невинномиська. Є збиття. Прошу не наближатися до уламків безпілотників", — цитує його заяву медіа ASTRA.

Офіційного підтвердження атаки на підприємство на момент публікації не надходило.

Варто нагадати, що у грудні 2025 підприємство "Невинномысский Азот" вже було атаковане безпілотниками.

