Дрони атакували Алчевський металургійний комбінат: чотири влучання, пробитий метал та бетон (відео)

В окупованому Алчевську в ніч на 20 березня було гучно під час атаки дронів по Алчевському металургійному комбінату, повідомили у соцмережах. На відео з місця подій — яскраві спалахи у точці прильоту, які бачили з відстані в кілька кілометрів. Які наслідки нічних прильотів по військових цілях Російської Федерації на окупованій Луганщині?

Інформація про влучання в Алчевську з'явилась у місцевих чатах близько 4-5 год 20 березня. Жителі окупованих територій писали у соцмережі, що чують гучні вибухи та не впевнені, чи то працювали засоби ППО. Кадри можливого влучання опублікували у Telegram-каналі Exilenova+. Ураження відбулось на відстані 100 км від лінії фронту. Офіційно не ясно, які дрони/ракети відпрацювали, але аналіз OSINTера з ніком "Гарбуз" показав, що найчастіше для ударів на середні відстані використовують два види БпЛА — FP-2 та "Рубака".

У пабліках Алчевська скаржились на гучні звуки у районі металургійного заводу, запевняючи, що іде атака на завод і що ймовірна робота засобів ППО ЗС РФ. Тим часом припускають, що можливий удар по двох цілях на території підприємства — по доменній печі (ДП-3) та по киснево-конвентерному цеху (ККЦ). Крім того, зауважується, що могло статись чотири прильоти.

Удар дронів ЗСУ — інформація про удар по Алчевському металургійному комбінату 20 березня

Зранку 20 березня з'явились кадри з наслідками влучання. На фото — пошкоджені адміністративні будинки, потрощені металеві конструкції, пробитий наскрізь металевий резервуар. Є також зображення шматка, схожого на уламок крила БпЛА літакового типу. Тим часом так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив атаку, заявив, що дрони вдарили по "мирному підприємству". З його слів, працівники підприємства не постраждали.

На карті проєкту DeepState можна позначити можливу точку удару дронів ЗСУ по Алчевському металургійному комбінату, розташованому за координатами 48.47811, 38.77078. Бачимо, що відстань до лінії фронту складає близько 100 км — дистанція відпрацювання БпЛА-мідлстрайк.

Українське командування поки не інформувало про атаку дронів на військові цілі ЗС РФ у окупованому Алчевську, також не ясно, які БпЛА чи ракети використовували. Тим часом OSIN-аналітик з ніком "Гарбуз" на порталі "Оборонка" зауважив, що протягом року Україна 365 разів проводила мідлстрайки (до 250 км) і найчастіше використовували дрони FP-2 та "Рубака".

Зазначимо, Фокус писав про інші удари дронів ЗСУ по військових об'єктах РФ на окупованих територіях. Зокрема, 17 березня Генштаб ЗСУ інформував про ураження поруч з населеними пунктами Мангуш, Мелітополь, Генічеська Гірка, Гуляйполя та Обратного, Часового Яру. Цілі повітряних атак — вузли зв'язку, склади паливо-мастильних матеріалів, місця дислокації особового складу ЗС РФ тощо.

Нагадуємо, 18 березня Генштаб ЗСУ підтвердив повітряні удари Сил оборони по двох авіазаводах РФ, розташованих вглибині російської території.