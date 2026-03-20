Дроны атаковали Алчевский металлургический комбинат: четыре попадания, пробитый металл и бетон (видео)

В оккупированном Алчевске в ночь на 20 марта было шумно во время атаки дронов по Алчевскому металлургическому комбинату, сообщили в соцсетях. На видео с места событий — яркие вспышки в точке прилета, которые видели с расстояния в несколько километров. Какие последствия ночных прилетов по военным целям Российской Федерации на оккупированной Луганщине?

Информация о попадании в Алчевске появилась в местных чатах около 4-5 часов 20 марта. Жители оккупированных территорий писали в соцсети, что слышат громкие взрывы и не уверены, работали ли это средства ПВО. Кадры возможного попадания опубликовали в Telegram-канале Exilenova+. Поражение произошло на расстоянии 100 км от линии фронта. Официально не ясно, какие дроны/ракеты отработали, но анализ OSINTера с ником "Гарбуз" показал, что чаще всего для ударов на средние расстояния используют два вида БпЛА — FP-2 и "Рубака".

Удары дронов ВСУ — кадры из Алчевска 20 марта

В пабликах Алчевска жаловались на громкие звуки в районе металлургического завода, уверяя, что идет атака на завод и что вероятна работа средств ПВО ВС РФ. Между тем предполагают, что возможен удар по двум целям на территории предприятия — по доменной печи (ДП-3) и по кислородно-конвентерному цеху (ККЦ). Кроме того, отмечается, что могло произойти четыре прилета.

Відео дня

Удар дронов ВСУ — информация об ударе по Алчевскому металлургическому комбинату 20 марта Фото: Скриншот

Удар дронов ВСУ — детали попадания в Алчевске

Утром 20 марта появились кадры с последствиями попадания. На фото — поврежденные административные здания, разбитые металлические конструкции, пробитый насквозь металлический резервуар. Есть также изображение куска, похожего на обломок крыла БпЛА самолетного типа. Тем временем так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил атаку, заявив, что дроны ударили по "мирному предприятию". По его словам, работники предприятия не пострадали.

Удар дронов ВСУ — металлический резевуар в Алчевске 20 марта Удар дронов ВСУ — пробитый бетон в Алчевске 20 марта Удар дронов ВСУ — повреждены метаконструкции в Алчевске 20 марта Удар дронов ВСУ — обломки БпЛА в Алчевске 20 марта

На карте проекта DeepState можно обозначить возможную точку удара дронов ВСУ по Алчевскому металлургическому комбинату, расположенному по координатам 48.47811, 38.77078. Видим, что расстояние до линии фронта составляет около 100 км — дистанция отработки БпЛА-мидлстрайк.

Удар дронов ВСУ — где расположен Алчевский металлургический комбинат Фото: DeepState

Украинское командование пока не информировало об атаке дронов на военные цели ВС РФ в оккупированном Алчевске, также не ясно, какие БПЛА или ракеты использовали. Между тем OSIN-аналитик с ником "Гарбуз" на портале "Оборонка" отметил, что в течение года Украина 365 раз проводила мидлстрайки (до 250 км) и чаще всего использовали дроны FP-2 и "Рубака".

Отметим, Фокус писал о других ударах дронов ВСУ по военным объектам РФ на оккупированных территориях. В частности, 17 марта Генштаб ВСУ информировал о поражениях рядом с населенными пунктами Мангуш, Мелитополь, Геническая Горка, Гуляйполь и Обратное, Часовой Яр. Цели воздушных атак — узлы связи, склады горюче-смазочных материалов, места дислокации личного состава ВС РФ и тому подобное.

Напоминаем, 18 марта Генштаб ВСУ подтвердил воздушные удары Сил обороны по двум авиазаводам РФ, расположенных в глубине российской территории.