Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Удары по военным объектам в РФ
В Крыму уничтожен ЗРГК "Панцирь" возле Таврической ТЭС, — соцсети (видео)
В ночь на 21 марта во временно аннексированном Крыму был уничтожен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" возле Таврической тепловой электростанции.
"Попали в "Панцирь" вблизи Таврической ТЭС, сейчас взрывается боекомплект", — сообщил местный телеграм-канал "Крымский ветер", который также обнародовал видео.
В то же время в местных пабликах жители полуострова утверждают, что пожар вспыхнул и на самой ТЭС.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Таврической ТЭС или поражение "Панциря".
Напомним, в ночь на 19 марта дроны вдребезги разнесли здание "Алмаз-Антей" в Севастополе.
