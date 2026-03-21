В Крыму уничтожен ЗРГК "Панцирь" возле Таврической ТЭС, — соцсети (видео)

В ночь на 21 марта во временно аннексированном Крыму был уничтожен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" возле Таврической тепловой электростанции.

"Попали в "Панцирь" вблизи Таврической ТЭС, сейчас взрывается боекомплект", — сообщил местный телеграм-канал "Крымский ветер", который также обнародовал видео.

В то же время в местных пабликах жители полуострова утверждают, что пожар вспыхнул и на самой ТЭС.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Таврической ТЭС или поражение "Панциря".

Напомним, в ночь на 19 марта дроны вдребезги разнесли здание "Алмаз-Антей" в Севастополе.

