Дроны атаковали Саратов, Энгельс и Тольятти: поразили НПЗ и химическое предприятие (видео)
В ночь на 21 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Тольятти, где были атакованы нефтеперерабатывающий завод и химическое предприятие.
В частности БПЛА ударили по НПЗ в Саратове, сообщил телеграм-канал "Exilenova+", который обнародовал соответствующие видео.
Впоследствии губерантор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что регион действительно атаковали дроны, однако информацию о поражении НПЗ проигнорировал.
"В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла", — написал Бусаргин, добавив, что повреждения гражданской инфраструктуры есть также в другом городе региона — Энгельсе.
В то же время местные жители в соцсетях писали, что после атаки дронов в части города полностью исчез свет.
Этой же ночью беспилотники атаковали химическое предприятие "Тольяттиазот" в Самарской области РФ.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Тольятти, Саратову и Энгельсу.
Напомним, в ночь на 21 марта в Крыму уничтожен ЗРГК "Панцирь" возле Таврической ТЭС.
