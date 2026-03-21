Дроны атаковали Саратов, Энгельс и Тольятти: поразили НПЗ и химическое предприятие (видео)

В ночь на 21 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Тольятти, где были атакованы нефтеперерабатывающий завод и химическое предприятие.

В частности БПЛА ударили по НПЗ в Саратове, сообщил телеграм-канал "Exilenova+", который обнародовал соответствующие видео.

Впоследствии губерантор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что регион действительно атаковали дроны, однако информацию о поражении НПЗ проигнорировал.

"В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла", — написал Бусаргин, добавив, что повреждения гражданской инфраструктуры есть также в другом городе региона — Энгельсе.

В то же время местные жители в соцсетях писали, что после атаки дронов в части города полностью исчез свет.

Этой же ночью беспилотники атаковали химическое предприятие "Тольяттиазот" в Самарской области РФ.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Тольятти, Саратову и Энгельсу.

Напомним, в ночь на 21 марта в Крыму уничтожен ЗРГК "Панцирь" возле Таврической ТЭС.

