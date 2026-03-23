Дроны атаковали морской порт в Приморске: загорелся нефтеналивной терминал (видео)

В ночь на 23 марта ударные беспилотники атаковали морской порт в городе Приморск, который расположен в Ленинградской области России.

Под удар попал нефтеналивной терминал порта, сообщил телеграм-канал "Supernova+".

"Порт Приморск ... Ленинградская область. Нападение на нефтеналивной терминал", — говорится в подписи к фото и видео с места происшествия.

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что дроны поразили морской порт в Приморске.

"В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Продолжается тушение, персонал эвакуирован", — написал Дрозденко.

В целом, по его словам, российская ПВО и средства РЭБ уничтожили более 50 БПЛА над регионом, а боевые действия по отражению атаки продолжались.

Отметим, что порт в Приморске — один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ на Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Приморску.

Напомним, в ночь на 21 марта дроны атаковали Саратов, Энгельс и Тольятти, где поразили НПЗ и химическое предприятие.

