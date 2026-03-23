Генштаб підтвердив влучання по терміналу в Приморську та НПЗ "Башнефть" в Уфі: супердальні удари

22-23 березня дрони Сил оборони України влучили по двох об'єктах нафтової галузі Російської Федерації — по терміналу у Приморську під Санкт-Петербургом та по заводу "Башнефть-Уфанефтехим" у Башкирії, заявили в українському Генеральному штабі. На відео з Приморська можна побачити відразу два влучання на відстані в кілька сотень метрів. Чим особливі нові удари Сил оборони вглиб території РФ?

Під час ударів у Приморську дрони пошкодили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру термінала, ідеться у повідомленні українського командування у Telegram-каналі. При цьому може спинитись об'єкт, який щорічно пропускає близько 60 млн тонн нафти. На НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" у Башкортостані почалась пожежа, тим часом як підприємство забезпечувало переробку 6–8 млн тонн нафти. Об'єкти розташовані на відстані 1000 та 1500 км від кордонів України.

На відео з місця подій в Приморську росіяни показують стовпи темно-сірого диму, який охопив навколишню місцевість. Крім того, росЗМІ заявили, що всю ніч був закритий аеропорт Санкт-Петербургу через загрозу дронів та оголошення операції "Ковьор".

На Google maps бачимо, що Сили оборони спланували та втілили у життя удари по стратегічних об'єктах РФ на відстані 1000 на 1500 км вглиб території РФ.

Фото: Google Maps

