Генштаб подтвердил попадания по терминалу в Приморске и НПЗ "Башнефть" в Уфе: супердальние удары

22-23 марта дроны Сил обороны Украины попали по двум объектам нефтяной отрасли Российской Федерации — по терминалу в Приморске под Санкт-Петербургом и по заводу "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкирии, заявили в украинском Генеральном штабе. На видео из Приморска можно увидеть сразу два попадания на расстоянии в несколько сотен метров. Чем особенны новые удары Сил обороны вглубь территории РФ?

Во время ударов в Приморске дроны повредили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру терминала, говорится в сообщении украинского командования в Telegram-канале. При этом может остановиться объект, который ежегодно пропускает около 60 млн тонн нефти. На НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкортостане начался пожар, в то время как предприятие обеспечивало переработку 6-8 млн тонн нефти. Объекты расположены на расстоянии 1000 и 1500 км от границ Украины.

На видео с места событий в Приморске россияне показывают столбы темно-серого дыма, который охватил окружающую местность. Кроме того, росСМИ заявили, что всю ночь был закрыт аэропорт Санкт-Петербурга из-за угрозы дронов и объявления операции "Ковер".

На Google maps видим, что Силы обороны спланировали и воплотили в жизнь удары по стратегическим объектам РФ на расстоянии 1000 на 1500 км вглубь территории РФ.

Фото: Google Maps

