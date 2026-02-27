Копія російського "Шахеда" двічі атакувала Татарстан: чим здивували нові дрони ЗСУ (відео)

Шахедоподібні дрони мінімум двічі атакували стратегічні об'єкти Російської Федерації біля міста Альметьєвськ у Татарстані. Останній такий випадок стався 21 лютого, а після ударів невідомих БпЛА 23 та 24 лютого запалала нафтоперекачувальна підстанція "Калєйкіно" нафтопроводу "Дружба". Що сталось на відстані 1 200 км від України та чим особливі безпілотники з дельтоподібним крилом?

Після прильотів у Татарстані почалась пожежа на двох гігантських резервуарах об'ємом 50 тис. куб. м і вогонь не могли загасити дві-три доби. Над регіоном у районі Альметьєвська помітили безпілотники, схожі на російські "Шахеди". На відео вони виглядали як плоскі об'єкти, які при легкому нахилі нагадували БпЛА з крилами у формі трикутника. Крім того, у каналі Supernova опублікували відповідне фото: втім, не ясно, чи це не підробка. Водночас керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram, що "Шахеди атакують Татарстан", підтвердивши вибухи у далекому російському регіоні. Фокус зібрав інформацію про українські шахедоподібні дрони й про інші випадки, коли їх бачили над територією РФ.

Відео дня

Дрони ЗСУ — удари українських "Шахедів"

Раніше шахедоподібний дрон ЗСУ вже помічали у небі над Татарстаном. Перший такий випадок стався в ніч на 12 серпня 2025 року. На фото та відео, знятими місцевими жителями, фігурував безпілотник, схожий одночасно на БпЛА типу "Рубака" ("літаюче крило" з гвинтом на носі) і на "Батяр", зауважили у мережі.

Дрони ЗСУ — як виглядав безпілотник під час атаки в Татарстані 12 серпня 2025 року

Сигнал тривоги оголошували в Альметьєвську, і також у Нижньокамську, Єлабузі, Набережні Челни. Про ураження, вибухи, руйнування чи постраждалих даних не було. При цьому у регіоні розташовані заводи зі складання "Шахедів", інші підприємства російського ВПК, наприклад, Азот" і ПАТ "Енергія", і нафтова інфраструктура РФ.

Що відомо про шахедоподібні дрони ЗСУ

Українське командування поки не повідомило, який саме засіб ураження дістав до стратегічної цілі у Татарстан. Втім, опираючись на відеокадри з місця подій можна відшукати інформацію про мінімум три моделі БпЛА українських виробників — це "Рубака" та "Батяр" (більшого розміру) та UAS SETH (менший).

"Батяр" — безпілотник, зовні схожий на російський "Шахед". Вперше про нього стало відомо майже рік тому — у травні 2025 року. Компанія-розробник — DeepStrikeTech. На демонстраційних відео бачимо дельтоподібне крило, гвинт у хвості, як у російського Shahed-136/131. Крім того, у польоті він схожий на об'єкт, який помітили у небі Альметьєвська.

Вибухи у РФ — як летить шахедоподібний дрон "Батяр"

З'ясувалось, що перша версія БпЛА "Батяр" — це був дрон-камікадзе, але згодом додали інший функціонал — фальшива ціль та можливість скидання вибухівки. Також зауважується, що пристрій зберігає напрямок на ціль, навіть якщо пошкоджений та увійшов у піке. Розробники не розповіли, з яких матерів виготовили "Батяр", але запевнили, що ґрунтувались на західній документації. При цьому час розробки з "нуля" до пуску в серію — пів року.

Дрони ЗСУ — безпілотник "Батяр" Фото: Militarnyi

Характеристики шахедоподібного дрона "Батяр":

дальність — до 800 км;

вага бойової частини — близько 18 кг;

повні вага БпЛА — близько 60 кг;

розміри — невідомі. Для оцінки можна звернутись до характеристики "Шахеда". Shahed-136 має розміри 3,5 (довжина) на 2,5 (крила) м, вага 200 кг, дальність 1-2,5 тис. км, Shahed-131, відповідно, 2,5 на 2,2 м, 135 кг, БЧ 15 кг: український аналог має бути ще меншим;

запуск катапультою чи з легкового автомобіля;

швидкість та ціна — невідома.

"Рубака" — дрон-баражуючий боєприпас типу "літаюче крило" з гвинтом у носовій частині. Перша інформація про використання дрона "Рубака" з'явилась влітку 2023 року. З'ясувалось, що цей БпЛА може використовувати ГУР Міноборони. Про один з випадків використання цього безпілотника стало відомо у вересні 2023 року. РосЗМІ розповіли, що уламки "Рубаки" відшукали під Воронежем і БЧ здетонувала в руках у росіян.

Характеристики шахедоподібного дрона "Рубака":

дальність — близько 500 кг, але може збільшуватись при зменшенні навантаження;

вага бойової частини — 2-25 кг;

розміри — довжина до 2,5 м, розмах крил до 2,5 м (орієнтовно, по фото);

запускається з катапульти, має бензиновий двигун, гвинт на носі;

ціна — близько 500 тис. грн.

Дрони ЗСУ — безпілотник "Рубака" Фото: Instagram

UAS SETH — дрон, який також схожий на "Шахед", але з меншими можливостями. У березні 2025 року благодійний фонд "Повернись живим" повідомив, що вказані безпілотники вже надійшли на поле бою: їх отримали бійці 12 бригади НГУ. На "Мілітарному" уточнили, що БпЛА має фюзеляж з трикутним крилом і тому справді нагадує російсько-іранський виріб. Втім, є різниця — український дрон працює на електродвигуні. Можливі характеристики UAS SETH — дальність до 50 кг, бойова частина 3-5 кг, орієнтовна довжина — близько 1,5 м. Заявлених характеристик не вистачить для того, щоб дістатись за 1200 км до Альметьєвська.

Дрони ЗСУ — безпілотник UAS SETH Фото: Полк "Азов"

На сьогодні точно не відомо, який саме шахедоподібний дрон двічі бачили над Альметьєвськом — 12 серпня 2025 року та 21 лютого 2026 року. У обох випадках дальність ураження становить 1200 км, тому дрони "Батяр" чи "Рубака" могли долетіти після ймовірної модернізації або якщо зменшити бойову частину.

Зазначимо, 25 лютого у мережі з'явились відео влучання ракети "Фламінго" по Воткінському заводу, який виготовляє "Іскандери" та "Орешники". З'ясувалось, що ракета справді влучна, оскільки вдарила по важливому цеху на території підприємства.

Нагадуємо, увечері 26 лютого OSINTери опублікували супутникове фото хімзаводу у Смоленській області, який, серед іншого, виготовляв селітру для подальшого виробництва вибухівки, але потрапив під удар дронів ЗСУ.