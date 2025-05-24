Росію атакували дрони: вибухи були на заводах "Азот" і ПАТ "Енергія" (відео)

ПАТ "Енергія" другу ніч поспіль атакують ударні дрони. Прильоти були і по великому виробнику азотних добрив "НАК АЗОТ", очевидці чули багато вибухів.

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Про масовану атаку дронів повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Падіння безпілотників, за його даними, зафіксували в промисловій зоні Єльця. За попередньою інформацією, жертв немає, до місця події направили оперативні служби.

Пізніше з'явилися подробиці атаки по регіону: дрони прилетіли по заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області. Влучань по самому заводу було багато, на кадрах видно пошкодження верхніх поверхів будівлі, повідомив Telegram-канал OSINT-розслідувачів Еxilenova.

"Через обмежений кут зйомки досі складно точно оцінити повний масштаб руйнувань", — зазначили автори відео.

Унаслідок атаки загорівся один із цехів, поранено 9 працівників підприємства, зазначає медіа ASTRA.

Зазначимо, що в ніч із 22 на 23 травня безпілотники також атакували ПАТ "Енергія", що виробляє акумулятори. Очевидці чули понад 10 вибухів, але влада регіону розповідала про "придушення БПЛА в небі" і падіння уламків у промисловій зоні.

Дрони атакували підприємство "НАК АЗОТ" у Новомосковську

У Тульській області в Новомосковську дрони атакували хімічне підприємство "НАК АЗОТ", другий за обсягами випуску російський виробник азотних добрив і аміаку.

НАК "Азот" спеціалізується на виробництві аміачної селітри, яка використовується як компонент для вибухівки. Губернатор регіону Дмитро Міляєв заявив, що чергові засоби ППО відбивали повітряну атаку і знищили БПЛА.

За словами чиновника, на одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом. Постраждали троє людей, двох госпіталізовано, одному потерпілому медичну допомогу надали на місці.

У Кімовському районі під час падіння уламків безпілотника незначно пошкоджено кілька приватних домоволодінь.

Нагадаємо, вночі 24 травня ЗС РФ безперервно били по Києву "Шахедами". Унаслідок масованого обстрілу падіння уламків зафіксовано в п'яти районах.

Український виробник DeepStrikeTech заявляв про серійне виробництво багатоцільових ударних БПЛА "Батяр". Їх також називають українські "Шахеди".