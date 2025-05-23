Український "Шахед": у ВСУ з'являться нові ударні дрони "Батяр" для атак в тилу (фото, відео)

Українська компанія DeepStrikeTech оголосила про запуск серійного виробництва нових багатоцільових ударних дронів "Батяр".

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Про це повідомляє профільне видання "Мілітарний".

Спочатку "Батяр" розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів по тилу ворога. Проте згодом його функціональність значно розширили — безпілотник може виступати як фальшива ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе. Все залежить від типу встановленого навантаження та програмного забезпечення.

Дрон має бензиновий двигун і важить 16 кг. У версії для далекобійних операцій він здатен нести бойову частину масою до 18 кг і долати понад 800 км.

Одним із ключових завдань при створенні "Батяра" було забезпечити можливість запуску з катапульти або автомобіля — без потреби у спеціальних майданчиках чи обладнанні. Це робить дрон максимально мобільним і придатним для бойових умов. У компанії зазначають, що безпілотник здатен утримувати курс навіть у разі пошкоджень, зокрема під час пікірування на ціль.

Зовнішньо "Батяр" схожий на російсько-іранський "Шахед", однак подібність — лише візуальна. Його аеродинамічні характеристики були самостійно прораховані українськими інженерами з використанням західної технічної документації.

Дрон "Батяр" Фото: Скріншот

Нагадаємо, Фокус писав, що в Україні створили особливі дрони з радіопеленгаторами. Вони мають вбудовану систему радіопеленгації для атаки ворожих систем.

Раніше Україна заявила про розробку нового річкового дрона Black Widow 2.