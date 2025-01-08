Стежать і виводять з ладу човни РФ: в Україні розробили новий річковий дрон Black Widow 2 (фото)

Нова розробка може виконувати розвідувальні та патрульні операції в режимі реального часу з максимальною швидкістю майже 40 км/год і дальністю зв'язку до 10 км.

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Україна заявила про розробку нового типу безпілотника для атак на російські кораблі, розміщені на українських річках. Представники Hard Cat, київського виробника безпілотників, повідомили, що безпілотний дрон Black Widow 2 може знищувати невеликі човни. Про це пише Business Insider.

Нова розробка може виконувати розвідувальні та патрульні операції в режимі реального часу з максимальною швидкістю майже 40 км/год і дальністю зв'язку до 10 км. І на відміну від морських безпілотників, які працюють у ширших водоймах, "компактний розмір і висока маневреність" річкового дрона завдовжки в один метр дають йому змогу ефективно працювати "у вузьких водних шляхах і річкових районах.

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У Hard Cat повідомили, що Black Widow 2 успішно пройшов випробування в умовах тилової зони з двома українськими армійськими бригадами. Де саме проходять ці випробування, компанія не повідомила. Уперше його представили на інвестиційному саміті Defense Tech Valley у Києві в жовтні 2024 року.

"Війна на воді вельми специфічна і пов'язана з унікальними проблемами, що робить такий невеликий водний безпілотник потенційно дуже корисним", — додали в компанії.

Річковий дрон Black Widow 2

Один із розробників, який побажав залишитися анонімним із міркувань безпеки, розповів, що роботу над дроном розпочали в грудні 2023 року на прохання українських військових як спосіб протидії російським моторним човнам, які використовують для ротації особового складу, постачання і розвідки.

На той час ЗСУ боролися за утримання плацдарму на лівобережжі Дніпра, де російські війська значно переважали їх чисельністю. Джон Гарді, заступник директора програми по Росії у Фонді захисту демократій, сказав, що очікує, що Україна використовуватиме ці нові системи насамперед на Дніпрі.

"Вони, ймовірно, будуть найкориснішими для оборонної функції, наприклад, для завдяння ударів по невеликих суднах, що перевозять російські десантні війська або припаси", — сказав він.

Безіл Джермонд, експерт з міжнародної безпеки в Університеті Ланкастера у Великій Британії, дав аналогічну оцінку.

"Важливо розуміти, що Росія використовує не тільки великі військові кораблі та підводні човни, а й широкий спектр малих суден, які підтримують сухопутні операції на тактичному рівні, особливо в заболочених районах, таких як Дніпровський лиман", — сказав він.

Нагадаємо, що 16-річний українець створив пристрій для захисту БПЛА.

Також повідомлялося, що морські дрони України запускають FPV по російських цілях на узбережжі.