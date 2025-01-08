Морські дрони України запускають FPV по російських цілях на узбережжі: що відомо

За словами журналістів, у деяких районах можуть використовуватися антени, встановлені на повітряних кулях, БПЛА або літаках. Таким чином, розширюються можливості з'єднання FPV і встановлення більш надійного зв'язку.

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Україна заявила, що вперше успішно використала морські безпілотники для запуску FPV-дронів по російських цілях. Це одна з новітніх інновацій для ведення кампанії в Чорному морі. Про це пише The War Zone.

Пресслужба українських ВМС опублікувала відео однієї з атак по системі ППО малої дальності "Панцир-С1". Ступінь пошкодження транспортного засобу невідомий, як і немає підтверджень незалежних джерел. Але російські провоєнні блогери заявили, що Україна тепер використовує безпілотні катери для запуску FPV-дронів.

Підтвердження атак дронів у російських джерелах

Український Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки (CSCIS) опублікував більш детальну інформацію про удари, які були названі першими такого роду.

"Лише за тиждень після того, як українські морські безпілотники увійшли в історію, успішно збивши російські вертольоти, ще один історичний перший випадок, оскільки наші вітчизняні морські безпілотники тепер запускають свої власні FPV-дрони, знищуючи російські підрозділи ППО", — ідеться в публікації.

Різновиди FPV-дронів, які використовувалися під час ударів, і морських катерів, з яких їх запускали, не розкриваються. Але опублікована інфографіка показує безпілотний катер, який виглядає загалом схожим на широко використовуваний Magura V5.

Карта ударів морських FPV

Після того, як FPV наблизилися до своїх цілей їх запустили проти двох російських систем "Панцир-С1" і однієї системи "Оса". Усі три морські дрони перебували на окупованих Росією територіях південної Херсонської області України.

"Панцир-С1" (відомий на Заході як SA-22 Greyhound) є однією з останніх російських розробок, у той час, як "Оса" (SA-8 Gecko) — це система часів холодної війни, яка також використовується Україною.

За даними The Kyiv Independent, вартість однієї системи "Панцир-С1" становить близько 15 млн доларів.

За словами журналістів, ще в грудні з'явилися перші докази того, що Україна використовує подібні морські можливості.

Також варто зазначити, що минулого тижня Україна використовувала безпілотні катери Magura V5, озброєні перепрофільованими ракетами класу "повітря-повітря" з тепловим наведенням Р-73, щоб збити два російські вертольоти Мі-8 і пошкодити ще один біля узбережжя Криму.

Автори публікації називають значними у військово-морському контексті можливості України уражати цілі на суші. Раніше безпілотні катери мали дуже обмежені можливості в цьому відношенні. Україна також використовує безпілотні катери, озброєні некерованими артилерійськими ракетами. Але вони в основному використовувалися для атаки морських цілей. Інші дрони були оснащені великокаліберними кулеметами. Але їхня дальність строго обмежена.

Зі свого боку, FPV-дрони мають максимальну дальність близько десятка кілометрів, хоча на практиці вона зазвичай набагато менша.

Обмеженням є необхідність у безперервному прямому зв'язку з контролерами. Однак їхню дальність можна збільшити, що особливо актуально в прибережних районах навколо Чорного моря, де дуже мало перешкод прямої видимості між човном-дроном і потенційними береговими цілями.

У деяких районах також можуть бути можливості застосування антен, встановлених на повітряних кулях, БПЛА або літаках. Таким чином, розширюються можливості з'єднання FPV і встановлення більш надійного зв'язку. Ще одна можливість — оптоволоконні кабелі, які з'єднують FPV-дрони й човни. Якість відео ураження "Панцира" вказує на таку можливість.

Sea Baby c ракетами "Град"

Найімовірніше, відео FPV і контрольний сигнал спрямовуються на безпілотний катер через канал передачі даних або оптоволоконний кабель, а потім назад на контролер через супутниковий канал передачі даних, хоча це може призвести до можливої затримки з передачею сигналу. За словами журналістів, це все ще дуже нова технологія, і вона, найімовірніше, скоро з'явиться на українському полі бою, якщо війна продовжиться.

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