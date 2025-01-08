ЗСУ отримали новітню БМП Lynx KF41 від Rheinmetall: на що здатна машина (фото)

Потужна гусенична БМП Lynx KF41 проходить випробування в польових умовах перед серійним замовленням. Угорщина вже закупила нові німецькі машини для своєї армії.

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Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним силам України перший екземпляр новітньої гусеничної БМП Lynx KF41. Про це повідомив гендиректор концерну Армін Паппергер газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Україну бронемашина приїхала ще наприкінці 2024 року, зараз вона проходить серію випробувань. За підсумками перевірок ухвалюватимуть рішення про серійні замовлення моделі, додав Армін Паппергер.

БМП Lynx KF41 виготовили на заводі в Унтерлюсі, її також виробляють для армії Угорщини. У майбутньому концерн Rheinmetall хоче виробляти БМП Lynx KF41 разом з італійською оборонною компанією Leonardo.

Гусенична БМП Lynx KF41: характеристики машини

Rheinmetall вперше публічно представив БМП Lynx KF41 у червні 2018 року на виставці Eurosatory в Парижі. На сьогодні тільки Угорщина вирішила закупити ці БМП для своїх збройних сил. У вересні 2020 року Міністерство оборони Угорщини замовило постачання бойових машин піхоти Lynx KF41 і супутні послуги на суму понад 2 млрд євро, пише газета Hartpunkt.

Бойова маса Lynx KF41 — 44 тонни, потужність силової установки Liebherr D9612 — понад 1400 кінських сил. Швидкість руху по шосе — до 70 км/год. У складі екіпажу машини може бути до трьох осіб, десант — до восьми осіб.

Набір озброєння Lynx KF41 складається з 35-мм автоматичної гармати, спареного кулемета калібру 7,62 мм і пускової установки ПТРК Spike.

При виробництві БМП Lynx KF41 на потужностях українського ОПК вартість однієї машини дійде до 10 мільйонів євро. Аналітики Defence Express вказують, що йдеться щонайменше про два проєкти машин на базі KF41 Lynx. Перший — це гібрид БМП і танка Leopard 2 під назвою Lynx 120, але поки що практичної реалізації проєкт не отримав.

Другий варіант — це зенітна самохідна установка з бойовим модулем Skyranger 30, про роботу над яким стало відомо влітку 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Rheinmetall уклав контракт із Міноборони України на постачання зарядів для артилерії калібру 155 мм.

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