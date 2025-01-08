ВСУ получили новейшую БМП Lynx KF41 от Rheinmetall: на что способна машина (фото)

Мощная гусеничная БМП Lynx KF41 проходит испытания в полевых условиях перед серийным заказом. Венгрия уже закупила новые немецкие машины для своей армии.

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Немецкий концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам Украины первый экземпляр новейшей гусеничной БМП Lynx KF41. Об этом сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Украину бронемашина приехала еще в конце 2024 года, сейчас она проходит серию испытаний. По итогам проверок будет приниматься решение о серийных заказах модели, добавил Армин Паппергер.

БМП Lynx KF41 изготовили на заводе в Унтерлюсе, ее также производят для армии Венгрии. В будущем концерн Rheinmetall хочет производить БМП Lynx KF41 вместе с итальянской оборонной компанией Leonardo.

Гусеничная БМП Lynx KF41: характеристики машины

Rheinmetall впервые публично представил БМП Lynx KF41 в июне 2018 года на выставке Eurosatory в Париже. На сегодня только Венгрия решила закупить эти БМП для своих вооруженных сил. В сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заказало поставку боевых машин пехоты Lynx KF41 и сопутствующие услуги на сумму более 2 млрд евро, пишет газета Hartpunkt.

Боевая масса Lynx KF41 — 44 тонны, мощность силовой установки Liebherr D9612 — более 1400 лошадиных сил. Скорость движения по шоссе — до 70 км/ч. В составе экипажа машины может быть до трех человек, десант — до восьми человек.

Набор вооружения Lynx KF41 состоит из 35-мм автоматической пушки, спаренного пулемета калибра 7,62 мм и пусковой установки ПТРК Spike.

При производстве БМП Lynx KF41 на мощностях украинского ОПК стоимость одной машины дойдет до 10 миллионов евро. Аналитики Defence Express указывают, что речь идет минимум о двух проектах машин на базе KF41 Lynx. Первый — это гибрид БМП и танка Leopard 2 под названием Lynx 120, но пока практической реализации проект не получил.

Второй вариант — это зенитная самоходная установка с боевым модулем Skyranger 30, о работе над которым стало известно летом 2024 года.

Напомним, в конце 2024 года Rheinmetall заключил контракт с Минобороны Украины на поставку зарядов для артиллерии калибра 155 мм.

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