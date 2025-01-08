Следят и выводят из строя лодки РФ: в Украине разработали новый речной дрон Black Widow 2 (фото)

Новая разработка может выполнять разведывательные и патрульные операции в режиме реального времени с максимальной скоростью почти 40 км/ч и дальностью связи до 10 км.

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Украина заявила о разработке нового типа беспилотника для атак на российские корабли, размещенные на украинских реках. Представители Hard Cat, киевского производителя беспилотников, сообщили, что беспилотный дрон Black Widow 2 может уничтожать небольшие лодки. Об этом пишет Business Insider.

Новая разработка может выполнять разведывательные и патрульные операции в режиме реального времени с максимальной скоростью почти 40 км/ч и дальностью связи до 10 км. И в отличие от морских беспилотников, которые работают в более широких водоемах, "компактный размер и высокая маневренность" речного дрона длиной в один метр позволяют ему эффективно работать" в узких водных путях и речных районах.

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В Hard Cat сообщили, что Black Widow 2 успешно прошел испытания в условиях тыловой зоны с двумя украинскими армейскими бригадами. Где именно проходят эти испытания, компания не сообщила. Впервые его представили на инвестиционном саммите Defense Tech Valley в Киеве в октябре 2024 года.

"Война на воде весьма специфична и сопряжена с уникальными проблемами, что делает такой небольшой водный беспилотник потенциально очень полезным", — добавили в компании.

Речной дрон Black Widow 2

Один из разработчиков, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, рассказал, что работу над дроном начали в декабре 2023 года по просьбе украинских военных в качестве способа противодействия российским моторным лодкам, используемым для ротации личного состава, снабжения и разведки.

В то время ВСУ боролись за удержание плацдарма на левобережье Днепра, где российские войска значительно превосходили их численностью. Джон Харди, заместитель директора программы по России в Фонде защиты демократий, сказал, что ожидает, что Украина будет использовать эти новые системы в первую очередь на Днепре.

"Они, вероятно, будут наиболее полезны для оборонительной функции, например, для нанесения ударов по небольшим судам, перевозящим российские десантные войска или припасы", — сказал он.

Бэзил Джермонд, эксперт по международной безопасности в Университете Ланкастера в Великобритании, дал аналогичную оценку.

"Важно понимать, что Россия использует не только крупные военные корабли и подводные лодки, но и широкий спектр малых судов, которые поддерживают сухопутные операции на тактическом уровне, особенно в заболоченных районах, таких как Днепровский лиман", — сказал он.

Напомним, что 16-летний украинец создал устройство для защиты БПЛА.

Также сообщалось, что морские дроны Украины запускают FPV по российским целям на побережье.