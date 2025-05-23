Украинский "Шахед": у ВСУ появятся новые ударные дроны "Батяр" для атак в тылу (фото, видео)

Украинская компания DeepStrikeTech объявила о запуске серийного производства новых многоцелевых ударных дронов "Батяр".

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Об этом сообщает профильное издание "Милитарный".

Сначала "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов по тылу врага. Однако впоследствии его функциональность значительно расширили — беспилотник может выступать как фальшивая цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе. Все зависит от типа установленной нагрузки и программного обеспечения.

Дрон имеет бензиновый двигатель и весит 16 кг. В версии для дальнобойных операций он способен нести боевую часть массой до 18 кг и преодолевать более 800 км.

Одной из ключевых задач при создании "Батяра" было обеспечить возможность запуска с катапульты или автомобиля — без необходимости в специальных площадках или оборудовании. Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий. В компании отмечают, что беспилотник способен удерживать курс даже в случае повреждений, в частности во время пикирования на цель.

Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство — лишь визуальное. Его аэродинамические характеристики были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.

Дрон "Батяр" Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал, что в Украине создали особые дроны с радиопеленгаторами. Они имеют встроенную систему радиопеленгации для атаки вражеских систем.

Ранее Украина заявила о разработке нового речного дрона Black Widow 2.