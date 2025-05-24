Россию атаковали дроны: взрывы были на заводах "Азот" и ПАО "Энергия" (видео)

ПАО "Энергия" вторую ночь подряд атакуют ударные дроны. Прилеты были и по крупному производителю азотных удобрений "НАК АЗОТ", очевидцы слышали много взрывов.

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О массированной атаке дронов сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Падения беспилотников, по его данным, зафиксировали в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет, к месту происшествия направили оперативные службы.

Позднее появились подробности атаки по региону: дроны прилетели по заводу "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Попаданий по самому заводу было много, на кадрах видны повреждения верхних этажей здания, сообщил Telegram-канал OSINT-расследователей Еxilenova.

"Из-за ограниченного угла съемки до сих пор сложно точно оценить полный масштаб разрушений", — указали авторы видео.

В результате атаки загорелся один из цехов, ранены 9 работников предприятия, отмечает медиа ASTRA.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 мая беспилотники также атаковали ПАО "Энергия", производящее аккумуляторы. Очевидцы слышали более 10 взрывов, но власти региона рассказывали о "подавлении БПЛА в небе" и падении обломков в промышленной зоне.

Дроны атаковали предприятие "НАК АЗОТ" в Новомосковске

В Тульской области в Новомосковске дроны атаковали химическое предприятие "НАК АЗОТ", второй по объемам выпуска российский производитель азотных удобрений и аммиака.

НАК "Азот" специализируется на производстве аммиачной селитры, которая используется как компонент для взрывчатки. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку и уничтожили БПЛА.

По словам чиновника, на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом. Пострадали три человека, двое госпитализированы, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.

В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений.

Напомним, ночью 24 мая ВС РФ непрерывно били по Киеву "Шахедами". В результате массированного обстрела падение обломков зафиксированы в пяти районах.

Украинский производитель DeepStrikeTech заявлял о серийном производстве многоцелевых ударных БПЛА "Батяр". Их также называют украинские "Шахеды".