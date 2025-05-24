Одна из самых массированных атак "Шахедов": ВС РФ ударили по Киеву десятками БпЛА, детали (фото)

В течение ночи 24 мая россияне непрерывно атаковали Киев ударными БпЛА типа "Шахед", нанеся также удары баллистическими ракетами. В результате массированного обстрела в разных районах столицы вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и торговый центр, а также известно о пострадавших.

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Фокус собрал информацию о последствиях российской массированной атаки по столице.

Атака ВС РФ по Киеву началась после полуночи и продолжалась почти до 04:00 часов. Ударные БпЛА заходили в воздушное пространство Украины из Сумской области, двигались через Черниговскую область в направлении Киевской области и держали курс на столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал около полуночи о движении не менее 20 ударных дронов в направлении столицы, которые заходили из Броварского, Вышгородского и Бориспольского районов Киевской области.

О предварительных последствиях массированной атаки по Киеву сообщил Виталий Кличко около 03:00 часов. По его информации, падение обломков зафиксированы в пяти районах столицы — Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах.

Также известно о по меньшей мере восьми пострадавших в Киеве. Двух человек, по данным Кличко, госпитализировали в Днепровском районе, еще четырем медики оказали помощь в Святошинском районе.

Около 03:10 часов мэр также сообщил о новых падениях обломков в столице — оба произошли в Оболонском районе. Там пострадали жилой дом и торговый центр.

Скриншот | последствия атаки по Киеву

Местные Telegram-каналы, в частности "Реальный Киев", обнародовали кадры последствий российской массированной атаки по столице. На фотографии видно возгорание в разных районах города.

"Реальный Киев"| последствия атаки по Киеву 24 мая

OSINT-канал Aeris Rimor также обнародовал предварительную сводку о массированной атаке по столице. По информации паблика, Киев был атакован по меньшей мере пятью десятками ударных БпЛА типа "Шахед", также в течение ночи ВС РФ применили от двух до четырех баллистических ракет типа "Искандер" 9м723-** или КН-23(24).

Скриншот | массированная атака по Киеву 24 мая

Другие последствия ночной атаки ВС РФ по столице пока уточняются. Воздушная тревога по состоянию на 04:15 часов продолжается.

Напомним, вечером 23 мая ВС РФ также атаковали Киев "Шахедами".

Также 23 мая россияне атаковали Одессу баллистическим вооружением.