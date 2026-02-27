Копия российского "Шахеда" дважды атаковала Татарстан: чем удивили новые дроны ВСУ (видео)

Шахедоподобные дроны минимум дважды атаковали стратегические объекты Российской Федерации возле города Альметьевск в Татарстане. Последний такой случай произошел 21 февраля, а после ударов неизвестных БпЛА 23 и 24 февраля загорелась нефтеперекачивающая подстанция "Калейкино" нефтепровода "Дружба". Что произошло на расстоянии 1 200 км от Украины и чем привлекают внимание беспилотники с дельтовидным крылом?

После прилетов в Татарстане начался пожар на двух гигантских резервуарах объемом 50 тыс. куб. м и огонь не могли потушить двое-трое суток. Над регионом в районе Альметьевска заметили беспилотники, похожие на российские "Шахеды". На видео они выглядели как плоские объекты, которые при легком наклоне напоминали БпЛА с крыльями в форме треугольника. Кроме того, в канале Supernova опубликовали соответствующее фото: впрочем, не ясно, не подделка ли это. В то же время руководитель центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что "Шахеды атакуют Татарстан", подтвердив взрывы в далеком российском регионе. Фокус собрал информацию об украинских шахедоподобных дронах и о других случаях, когда их видели над территорией РФ.

Дроны ВСУ — удары украинских "Шахедов"

Ранее шахедоподобный дрон ВСУ уже замечали в небе над Татарстаном. Первый такой случай произошел в ночь на 12 августа 2025 года. На фото и видео, снятыми местными жителями, фигурировал беспилотник, похожий одновременно на БпЛА типа "Рубака" ("летающее крыло" с винтом на носу) и на "Батяр", отметили в сети.

Дроны ВСУ — как выглядел беспилотник во время атаки в Татарстане 12 августа 2025 года

Сигнал тревоги объявляли в Альметьевске, и также в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах. О поражениях, взрывах, разрушениях или пострадавших данных не было. При этом в регионе расположены заводы по сборке "Шахедов", другие предприятия российского ВПК, например, "Азот" и ПАО "Энергия", и нефтяная инфраструктура РФ.

Что известно о шахедоподобных дронах ВСУ

Украинское командование пока не сообщило, какое именно средство поражения достало до стратегической цели в Татарстане. Впрочем, опираясь на видеокадры с места событий можно отыскать информацию о минимум трех моделях БпЛА украинских производителей — это "Рубака" и "Батяр" (большего размера) и UAS SETH (меньший).

"Батяр" — беспилотник, внешне похожий на российский "Шахед". Впервые о нем стало известно почти год назад — в мае 2025 года. Компания-разработчик — DeepStrikeTech. На демонстрационных видео видим дельтовидное крыло, винт в хвосте, как у российского Shahed-136/131. Кроме того, в полете он похож на объект, который заметили в небе Альметьевска.

Взрывы в РФ — как летит шахедоподобный дрон "Батяр"

Выяснилось, что первая версия БпЛА "Батяр" — это был дрон-камикадзе, но потом добавили другой функционал — фальшивая цель и возможность сброса взрывчатки. Также отмечается, что устройство сохраняет направление на цель, даже если поврежден и вошел в пике. Разработчики не рассказали, из каких материалов изготовили "Батяр", но заверили, что основывались на западной документации. При этом время разработки с "нуля" до пуска в серию — полгода.

Дроны ВСУ — беспилотник "Батяр" Фото: Militarnyi

Характеристики шахедоподобного дрона "Батяр":

дальность — до 800 км;

вес боевой части — около 18 кг;

полные вес БпЛА — около 60 кг;

размеры — неизвестны. Для оценки можно обратиться к характеристике "Шахеда". Shahed-136 имеет размеры 3,5 (длина) на 2,5 (крылья) м, вес 200 кг, дальность 1-2,5 тыс. км, Shahed-131, соответственно, 2,5 на 2,2 м, 135 кг, БЧ 15 кг: украинский аналог должен быть еще меньше;

запуск катапультой или из легкового автомобиля;

скорость и цена — неизвестны.

"Рубака" — дрон-баражирующий боеприпас типа "летающее крыло" с винтом в носовой части. Первая информация об использовании дрона "Рубака" появилась летом 2023 года. Выяснилось, что этот БпЛА может использовать ГУР Минобороны. Об одном из случаев использования этого беспилотника стало известно в сентябре 2023 года. РосСМИ рассказали, что обломки "Рубаки" нашли под Воронежем и БЧ сдетонировала в руках у россиян.

Характеристики шахедоподобного дрона "Рубака":

дальность — около 500 кг, но может увеличиваться при уменьшении нагрузки;

вес боевой части — 2-25 кг;

размеры — длина до 2,5 м, размах крыльев до 2,5 м (ориентировочно, по фото);

запускается с катапульты, имеет бензиновый двигатель, винт на носу;

цена — около 500 тыс. грн.

Дроны ВСУ — беспилотник "Рубака" Фото: Instagram

UAS SETH — дрон, который также похож на "Шахед", но с меньшими возможностями. В марте 2025 года благотворительный фонд "Вернись живым" сообщил, что указанные беспилотники уже поступили на поле боя: их получили бойцы 12 бригады НГУ. На "Милитарном" уточнили, что БпЛА имеет фюзеляж с треугольным крылом и поэтому действительно напоминает российско-иранское изделие. Впрочем, есть разница — украинский дрон работает на электродвигателе. Возможные характеристики UAS SETH — дальность до 50 кг, боевая часть 3-5 кг, ориентировочная длина — около 1,5 м. Заявленных характеристик не хватит для того, чтобы добраться за 1200 км до Альметьевска.

Дроны ВСУ — беспилотник UAS SETH Фото: Полк "Азов"

На сегодня точно не известно, какой именно шахедоподобный дрон дважды видели над Альметьевском — 12 августа 2025 года и 21 февраля 2026 года. В обоих случаях дальность поражения составляет 1200 км, поэтому дроны "Батяр" или "Рубака" могли долететь после вероятной модернизации или если уменьшить боевую часть.

Отметим, 25 февраля в сети появились видео попадания ракеты "Фламинго" по Уоткинскому заводу, который производит "Искандеры" и "Орешники". Выяснилось, что ракета действительно точная, поскольку ударила по важному цеху на территории предприятия.

Напоминаем, вечером 26 февраля OSINTеры опубликовали спутниковое фото химзавода в Смоленской области, который, среди прочего, изготавливал селитру для дальнейшего производства взрывчатки, но попал под удар дронов ВСУ.