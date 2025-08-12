Тревога в пяти городах: дроны ВСУ атаковали заводы "Шахедов" в Татарстане, — росСМИ (видео)

Украинские дроны атаковали производственные мощности российских "Шахедов" в Татарстане. Местные жители сообщили о сиренах и полетах неизвестных беспилотников, а власти закрыли аэропорты.

ВСУ использовали дроны типа "Рубака" и переделанный самолет-беспилотник для атаки на стратегические объекты региона, сообщили в Telegram-канале росСМИ Shot.

Власти Татарстана в 8:00 объявили угрозу атаки БПЛА на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Альметьевск (в 8 км от Елабуги). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Казани и Нижнекамска. В городе Альметьевск местные жители активно делятся в соцсетях видео с пролетами неидентифицированных беспилотников. Жителей Татарстана предостерегли от размещения в сети Интернет фото и видео полетов БПЛА, а также возможных последствий их атак.

Одновременно с Татарстаном угроза атаки беспилотников объявлена в соседней Удмуртии. Местные СМИ сообщают об активности ПВО в этих регионах. На видео с места событий видим дроны, по очертаниям похожие на украинские аналоги российских "Шахедов". При этом Shot пишет о БпЛА "Рубаки" и переделанных самолетах.

Удары по РФ — как выглядит дрон ВСУ над Татарстаном

Удары по РФ — детали

Отметим, что Татарстан является ключевым промышленным регионом РФ, где расположены предприятия военно-промышленного комплекса. Ранее ВСУ уже атаковали объекты в этом регионе, в частности нефтеперерабатывающие заводы. Так, в конце мая ВСУ атаковали российские заводы "Азот" и ПАО "Энергия".

Фокус также сообщал, что власти РФ активно привлекают молодежь к производству беспилотников "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга", Республика Татарстан.

Как сообщал Фокус, недавно украинские БПЛА преодолели 1300 километров и атаковали склад с "Шахедами" в Татарстане. Удар нанесли дроны "Лютый" Центра спецопераций "А" СБУ, сообщило ведомство.

Тем временем в мае украинская компания DeepStrikeTech объявила о запуске серийного производства новых многоцелевых ударных дронов "Батяр". "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов по тылу врага и по очертаниям похож на "Шахед" ВС РФ.

Напомним, что Россия модернизировала иранские дроны "Шахед", установив на них камеры, системы ИИ и радиоуправления, что существенно усложнило их уничтожение украинской ПВО. Технические особенности беспилотника держат в секрете, но внешне он очень похож на Shahed-136, который оккупанты называют "Герань".