Тривога у п'яти містах: дрони ЗСУ атакували заводи "Шахедів" у Татарстані, – росЗМІ (відео)

Українські дрони атакували виробничі потужності російських "Шахедів" у Татарстані. Місцеві жителі повідомили про сирени та польоти невідомих безпілотників, а місцева влада закрила аеропорти.

ЗСУ використовували дрони типу "Рубака" та перероблений літак-безпілотник для атаки на стратегічні об'єкти регіону, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ Shot.

Влада Татарстану о 8:00 оголосила загрозу атаки БПЛА на міста Казань, Нижньокамськ, Єлабуга, Набережні Челни, Альметьевськ (за 8 км від Єлабуги). Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден діють в аеропортах Казані та Нижньокамська. У місті Альметьєвськ місцеві жителі активно діляться у соцмережах відео з прольотами неідентифікованих безпілотників. Жителів Татарстану застерегли від розміщення в мережі Інтернет фото та відео польотів БПЛА, а також можливі наслідки їх атак.

Одночасно з Татарстаном загроза атаки безпілотників оголошена в сусідній Удмуртії. Місцеві ЗМІ повідомляють про активність ППО у цих регіонах. На відео з місця подій бачимо дрони, за обрисами схожі на українські аналоги російських "Шахедів". При цьому Shot пише про БпЛА "Рубаки" та перероблені літаки.

Удари по РФ - як виглядає дрон ЗСУ над Татарстаном

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, що Татарстан є ключовим промисловим регіоном РФ, де розташовані підприємства військово-промислового комплексу. Раніше ЗСУ вже атакували об'єкти у цьому регіоні, зокрема нафтопереробні заводи. Так, наприкінці травня ЗСУ атакували російські заводи "Азот" і ПАТ "Енергія".

Фокус також повідомляв, що влада РФ активно залучає молодь до виробництва безпілотників "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга", Республіка Татарстан.

Як повідомляв Фокус, нещодавно українські БПЛА здолали 1300 кілометрів і атакували склад із "Шахедами" у Татарстані. Удар завдали дрони "Лютий" Центру спецоперацій "А" СБУ, повідомило відомство.

Тим часом травні українська компанія DeepStrikeTech оголосила про запуск серійного виробництва нових багатоцільових ударних дронів "Батяр". "Батяр" розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів по тилу ворога і за обрисами схожий на "Шахед" ЗС РФ.

Нагадаємо, що Росія модернізувала іранські дрони "Шахед", встановивши на них камери, системи ІІ та радіокерування, що суттєво ускладнило їхнє знищення українською ППО.Технічні особливості безпілотника тримають у секреті, але зовні він дуже схожий на Shahed-136, який окупанти називають "Герань".