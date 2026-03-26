Росія втратила 40% нафтового експорту через атаки українських дронів, — Reuters

Українські атаки дронів суттєво вдарили по нафтовій інфраструктурі Росії та обмежили її експортні можливості. За оцінками аналітиків, Москва втратила близько 40% потужностей для постачання нафти на зовнішні ринки.

Це припинення поставок нафти є найсерйознішим перебоєм у постачанні нафти в сучасній історії Росії, повідомило інформаційне агентство Reuters 26 березня. Ці наслідки українських атак вдарили по Москві якраз тоді, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через війну з Іраном.

Видобуток нафти в Росії є одним з основних джерел доходів до її національного бюджету. Це має центральне значення для російської економіки. Згідно з розрахунками Reuters, станом на середу після останньої атаки було втрачено близько 40% можливостей Росії з експорту сирої нафти, або близько 2 мільйонів барелів на день.

Цього місяця Україна посилила атаки дронів на інфраструктуру експорту нафти та палива Росії. Вона вразила всі три основні західні порти експорту нафти Росії: Новоросійськ на Чорному морі і Приморськ та Усть-Лугу на Балтійському морі. Росія посилила заходи безпеки в 11 часових поясах.

Київ також атакував нафтоперекачувальні станції та нафтопереробні заводи Москви. Метою є зменшення доходів Москви від нафти і газу, які становлять близько чверті доходів державного бюджету Росії, та послаблення її військової спроможності.

Новоросійський нафтовий термінал, який може переробляти до 700 000 барелів на добу, завантажує нафту нижче плану після пошкоджень, отриманих внаслідок атаки українського безпілотника на початку цього місяця.

Крім того, за словами трейдерів, часті вилучення танкерів, пов'язаних з Росією, у Європі порушили експорт арктичної нафти з порту Мурманськ на 300 000 барелів на добу.

Оскільки її експортні маршрути на захід перебувають під санкціями, Москва змушена покладатися на експорт нафти на азійські ринк. Але ці маршрути обмежені через пропускну здатність.

Нагадаємо, що серія українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії вже вплинула на експорт через Балтійські порти. Зокрема, після кількох атак було фактично зупинено частину поставок через ключові термінали. Це стало одним із найвідчутніших ударів по російському нафтовому сектору за останній час.

Раніше ми також інформували, що в Росії фіксували пожежі на нафтопереробних заводах після атак дронів. Зокрема, на одному з великих НПЗ спалахнуло займання після удару безпілотників. Такі атаки призводять до зупинки окремих виробничих потужностей і перебоїв у роботі підприємств.